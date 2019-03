El espectáculo de Lady Gaga en la SuperBowl ya lo vimos en 'Los Simpson'

'Los Simpson' contó con un cameo de la cantante que actuó en Springfield con un espectáculo que arrancó con Lady Gaga descendiendo desde el cielo, igual que hizo este domingo en el Estadio NRG durante la SuperBowl, según recoge el diario ' The Independent '.

Pero no ha sido la única predicción que nos ha dejado con la boca abierta recientemente. El espectáculo de Lady Gaga que pudimos ver este domingo en el descanso de la SuperBowl ya lo hizo en Springfield ¡¡hace cinco años!!

Woah, woah, woah. 😱 The Simpsons predicted @ladygaga performing at the #SuperBowl? 🤔 pic.twitter.com/htdTFweemU