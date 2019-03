Lady Gaga deslumbra en la SuperBowl

DURANTE EL DESCANSO DE LA FINAL DE LA NFL

El espectáculo más caro de la historia de la final de la NFL no dejó indiferente a nadie. Lady Gaga fue la encargada de amenizar el descanso de la SuperBowl, que este año ha ganado el equipo de los Patriots. Grandes éxitos como 'Pokerface', 'Born This Way' o 'Bad Romance' sonaron en el Estadio NRG, en Houston.