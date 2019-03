Los guionistas de 'Los Simpson' bien podían ganarse el sueldo montando una consulta de tarot. Tras predecir el espionaje de la NSA, la llegada de los relojes inteligentes o la nueva película de 'Star Wars', parece que en Springfield ya tuvieron una presidencia encabezada por Donal Trump.



En el capítulo "Bart to the Future" (homenaje a la película 'Regreso al futuro), emitido en el año 2000, profetizó las consecuencias de una presidencia de Donald Trump para los Estados Unidos, los últimos acontecimientos de la campaña electoral americana han provocado que, 16 años después, aquella historia parezca más real que nunca.



En una entrevista con The Hollywood Reporter, el guionista Dan Greaney ha explicado el significado de aquel episodio: "Fue una advertencia a América. Algo así solo parecía lógico como el paso previo a tocar fondo. Lo emitimos porque era coherente con la visión que teníamos de que América se estaba volviendo loca".



En "Bart al futuro" se muestra el futuro de la familia Simpson en el año 2030, cuando Trump deja el país en la ruina y Lisa Simpson, nueva ocupante del Despacho Oval, tiene que poner orden en el caos que se encuentra el país.



Según Greaney, la decisión de investir a Trump en la ficción surgió para justificar una crisis sin precedentes. "Cuando Lisa accede a la presidencia, Estados Unidos está contra las cuerdas debido a la gestión de Donald Trump. Necesitábamos que (Lisa) se encontrara con una situación tan mala como fuera posible y por eso pusimos a Trump como su predecesor en el cargo", explica el guionista.



En la temporada que se está emitiendo actualmente, los guionistas ya han hecho algún guiño a la campaña electoral que se está viviendo en EEUU. En el capítulo titulado "The Debateful Eight", Marge sufre una pesadilla protagonizada por Trump, Clinton y el resto de pre-candidatos demócratas y republicanos a la presidencia de EEUU.