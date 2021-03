"Nadie me contestó": Dulce María revela que no se habla con sus compañeros de RBD tras decir que no al concierto

El pasado 26 de diciembre RBD se reencontraba en un especial concierto que ofrecieron de forma virtual en México después de 12 años separados. Un momento muy especial para ellos y todos los fans del grupo.

En el concierto estuvieron presentes solo 4 de lo 6 miembros originales de 'Rebelde': Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. Ya que Poncho Herrera dijo que no iba a participar porque había dejado la música de lado hace tiempo para centrarse en su carrera como actor. Y, Dulce María que se convirtió en madre semanas antes del concierto de su primera hija, una niña a la que ha llamado María Paula.

Ahora, Dulce María ha vuelto a retomar su carrera como cantante tras sacar su nuevo tema, 'Nunca'. Motivo por el que ha dado una entrevista a 'De Primera mano' donde ha reconocido que no se arrepiente de haber dicho que no a participar en el reencuentro de RBD.

"No, definitivamente", afirma de forma categórica. "Nada vale la pena para poner la salud en riesgo. Nada", explica ya que uno de los principales motivo por los que no estuvo en el concierto fue por el miedo a contagiarse de COVID-19.

"Me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien; pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería", comenta.

También estuvo hablando sobre el hecho de que las canciones de RBD ya estuvieran disponibles en plataformas digitales para que los fans del grupo puedan seguir disfrutando de sus grandes éxitos: "El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde, pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas. Nosotros no tenemos de eso mucha ganancia".

Pero lo más llamativo que dijo es que desde que confirmó a sus compañeros que había decidido no estar en 'Ser o parecer' no ha vuelto a hablar con ninguno de ellos. De hecho declara que les mandó un mensaje que nunca contestaron. Puedes ver lo que ha dicho al respecto en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

"Gracias a la vida por este regalo": Los mensajes llenos de emoción de RBD tras su reencuentro en el concierto 'Ser o parecer'