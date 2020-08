"Mucha gente me ha decepcionado": Dulce María (RBD) confiesa el apoyo que ha recibido de Anahí en uno de los momentos más duros en su embarazo

El pasado mes de junio Dulce María confirmaba a través de un precioso mensaje en sus redes sociales que iba a ser madre junto a su marido, el productor Paco Álvarez, con quien se casó el pasado mes de noviembre de 2019.

Ahora la cantante de 'RBD' ha protagonizado un vídeo a través de un directo en Instagram donde ha revelado algunos detalles sobre su gestación: "Me la he pasado prueba tras prueba cada mes y gracias a Dios hemos aguantado, hemos llegado hasta aquí y solo le pido a Dios que vengan cosas mejores y momentos más tranquilos", explica desvelando que no ha pasado por su mejor momento.

Aunque asegura que ya se encuentra mucho mejor afirma que no está del todo bien: "Tengo mucho cansancio y otros achaques que te dan del embarazo".

Y añade: "Es incómodo dormir, como empieza a crecer el útero, se empiezan a apretar los órganos, prácticamente se empieza a mover todo por dentro; a veces duelen las costillas, la espalda y otras veces hasta me cuesta respirar, pero son cosas así, en la noche es un poquito difícil, pero sí es un reto".

Dulce María confiesa que está viviendo un "sube y baja" y pide a sus seguidores "que le mandaran mucha luz" en estos instantes tan sensibles para ella.

Además, la artista se ha abierto a sus fans al declarar que se ha sentido decepcionada con algunas personas durante este etapa tan importante para ella. Aunque resalta el apoyo que ha recibido de su compañera de 'Rebelde' Anahí Puente quien ha estado junto a ella.

Puedes ver todo lo que ha dicho en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

Dulce María anuncia que está embarazada y recibe estas preciosas felicitaciones de sus compañeros en 'Rebelde'