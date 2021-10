"Disfruto esa parte de mi": "KJ Apa ('Riverdale') revela que le gustaría participar en 'RuPaul: Reinas del Drag'"

El actor KJ Apa, muy conocido por su papel de Archie en 'Riverdale' tiene una gran personalidad que deja ver en sus redes sociales. Sin embargo, lo cierto es que de su vida privada no se conoce mucho más allá de que hace poco se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja, la modelo Clara Berry.

Pero recientemente, KJ Apa desveló un poco más de información acerca de su infancia, y de su álter ego 'Fifi', a quién presentó el pasado mes de julio a través de su propia cuenta de TikTok, donde el actor aparece bailando y expresando su feminidad sin reparos.

En una entrevista en NME el actor afirmó que se encuentra en contacto con su lado femenino desde siempre: "Nadie me había preguntado por 'Fifi' antes, pero ella lleva viviendo dentro de mi desde hace mucho tiempo" de hecho, KJ Apa reveló que incluso desde que era niño "con ocho, nueve o diez años mi hermana me vestía de drag, me ponía pintalabios y pelucas".

KJ Apa se siente totalmente cómodo con este tema, y se ve que expresar su lado femenino le hace sentirse él mismo. En un momento de la entrevista, confesó que le encantaría participar en el Show de 'RuPaul: Reinas del Drag', "Me encanta ver 'RuPaul: Reinas del Drag' y le he dicho a mis agentes que quiero estar en ese 'show'. Aunque, al mismo tiempo, los concursantes son muy auténticos y no creo que se me permitiese estar allí, porque no soy una drag de verdad. Pero, ¿por qué no puedo compartir a Fifi con el mundo? No es algo que sienta que necesite esconder. Realmente disfruto de esa parte de mí’".

Papá primerizo

A finales del mes pasado KJ Apa se convirtió en papá de un precioso bebé llamado Sasha Vai Keneti Apa. Tanto él como la modelo Clara Berry, están encantados con el nuevo miembro de la familia, y para compartir toda su felicidad, KJ Apa compartió un video en su cuenta de Instagram en el que sorprendido, contó a sus seguidores que el estreno de su nuevo álbum coincidió con el estreno de su nuevo disco.

...

Seguro que te interesa...

La burla (y el cumplido) del creador de 'Riverdale' a KJ Apa en el último capítulo