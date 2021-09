Cole Sprouse es una de las estrellas de la serie 'Riverdale' y uno de los actores más aclamados de su generación.

El joven, que comenzó como actor infantil junto a su gemelo Dylan Sprouse, está acostumbrado a lidiar con la fama que ha tenido toda su vida, aunque hay ciertos momentos en los que tanta atención le resulta más asfixiante, como cuando el odio se vierte contra su novia, Ari Fournier.

No obstante Cole nunca pierde su retorcido sentido del humor, y suele publicar distintas fotos o mensajes que descolocan a sus fans. Pero en esta ocasión ha traído más polémica que otra cosa.

"Caben dos cómodamente", comentaba con un hashtag de la New York Fashion Week irónicamente y diciendo que era una "prueba de vestuario en el set".

En la foto de la publicación, el actor sale con una sonrisa que tira a mueca, un curioso traje blanco y rojo y posando junto al cadáver de un ciervo ensangrentado, que ha sido la raíz de la controversia.

"Por favor dime que es falso", "será una broma no", "Nooo bambi", o "¡¿pero qué?!" son algunos de los comentarios que han inundado la publicación.

Incluso su hermano Dylan Sprouse ya sabía que no dejaría a nadie indiferente y comentaba al poco de publicarla: "Los comentarios van a ser salvajes en esta".

Lo cierto es que, aunque Cole no se ha pronunciado, lo más probable es que efectivamente se trate de un animal falso, creado por atrezzo para alguna perturbadora escena de 'Riverdale' en el bosque, que no se puede decir que no nos tengan acostumbrados. Pero el susto, los fans, se lo han llevado.

Seguro que te interesa:

Dylan Sprouse publica una foto de él y su hermano Cole Sprouse de cuando eran indistinguibles