Tras 7 años sin publicar: Diana Gabaldon revela el título y la fecha del noveno libro de 'Outlander'

'Outlander' se estrenaba en televisión en el año 2014 presentándonos la historia de Jamie y Claire Fraser basada en las novelas de Diana Gabaldon. La serie ya esta rodando la temporada 6 inspirada en el sexto libro de la escritora.

Gabaldon tiene previsto publicar un total de 10 libros, momento en el que descubriremos el final de la historia de amor de los personajes interpretados por Sam Heughan y Caitriona Balfe. En el vídeo de arriba puedes ver lo que dijo Diana sobre el final y el gran secreto que desvelaría entonces.

Hasta la fecha solo había 8 libros publicados en total, siendo el último de ellos 'Written In My Own Heart's Blood' ('Escrito con la sangre de mi corazón') que salió a la venta en el año 2014. Desde entonces Diana Gabaldon no había publicado ninguno más pero la espera ya ha terminado.

Y es que, la novena novela de 'Outlander' ya tiene título, fecha de publicación y portada. Ha sido el medio 'Entertainment Weekly' los encargados de revelarlo anunciando que será el próximo 23 de noviembre cuando el libro salga a la venta.

Mientras que el título escogido es: 'Go Tell The Bees That I Am Gone' ('Ve y dile a las abejas que me he ido'). Nombre que hemos podido leer junto a la portada de la novela que también ha sido descubierta: "Es la portada oficial. (I no me atribuyo ningún mérito, pero elegí el color y les dije que quería un panal de abejas)", explica Diana Gabladon en Twitter.

La autora ha explicado a través de su página web que terminó de escribir el libro en marzo de 2021 detallando, además, el motivo del título: "¿De dónde vino el título de este libro? Hablar con las abejas es una costumbre celta muy antigua (conocida también en otras partes de Europa) que llegó a los Apalaches. Siempre les dices a las abejas cuando alguien nace, muere, viene o se va, porque si no las mantienes informadas, se irán volando".

Además, 'EW' también ha mostrado algunos fragmentos del principio de 'Go Tell The Bees That I Am Gone': "El pasado puede parecer el lugar más seguro para estar... pero es el momento más peligroso para estar vivo... ", dice.

Sam Heughan y Diana Gabaldon, autora de 'Outlander' | Getty

¿Cuándo se ubica el noveno libro de 'Outlander'?

'Go Tell The Bees That I Am Gone' es una continuación de los acontecimientos que se narran en la novela 8 de Diana Gabaldon: "Es 1779 y Claire y Jamie finalmente se reencuentran con su hija Brianna, su esposo Roger y sus hijos en Fraser's Ridge. Tener a la familia unida es un sueño que los Fraser habían creído imposible".

