Desvelada la nueva incorporación a 'American Horror Story'

Cada vez son más los detalles que nos llegan de la nueva temporada de 'American Horror Story'. Lo último ha sido la incorporación de la actriz Alison Pill, conocida por películas como 'Scott Pilgrim contra el mundo'. La actriz ha sido sorprendida rodando frente a una carnicería junto al resto del equipo de la serie.

Alison Pill is officially joining the cast of #AHS7 ! https://t.co/lsAWryyzE9 pic.twitter.com/HIi5mVf4kZ