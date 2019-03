¿Habrá cuarta temporada de 'Fargo'?

Ahora que la tercera temporada de 'Fargo' ha llegado a su ecuador, los seguidores se preguntan si habrá una cuarta temporada o no. Pues bien, el director de la cadena FX, John Landgraf, ha hablado sobre esta posible renovación y no ha dado muchas esperanzas de que continúe.

En una entrevista a The Hoollywood Reporter, Landgraf ha contado que a pesar del éxito que la serie ha tenido en las temporadas anteriores, no significa que se vaya a renovar por una cuarta temporada. Para poder renovar, la serie tendría que cumplir un requisito impuesto por el propio Noah Hawley: "Podría no haber otra 'Fargo'. A menos que Noah tenga una idea para 'Fargo' que considere que puede ser tan buena como cada una de las tres anteriores", ha declarado el propio John Landgraf.

La tercera temporada, que se está emitiendo actualmente, llegará a su final el próximo 21 de junio en FX. En ella Ewan McGregor interpreta a los gemelos Stussy: Emmit, el rey de los párkings de Minnesota y Ray, un agente en libertad condicional que vive a la sombra del éxito de su hermano. Carrie Coon ('The Leftovers') y Mary Elizabeth Winstead completan el reparto.

La serie se ha llevado dos de los premios más importantes, un Emmy y un Globo de Oro en la categoría de miniserie.