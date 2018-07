Ewan McGregor interpretará a dos gemelos enfrentados en 'Fargo'

La tercera temporada de 'Fargo' tendrá como uno de sus ejes narrativos más importantes a los hermanos Stussy, Emmit y Ray, ambos intepretados por Ewan McGregor.



El showrunner de la serie, Noah Hawley, ha declarado en una reciente entrevista que es el conflicto entre ellos lo que prende la chispa de la trama. "Hay una vieja herida entre ellos que se vuelve a abrir, y la disputa entre los hermanos es lo que pone en movimiento todo lo demás", dijo Wyle en una entrevista para la señal de radio Sirius XM que recoge EW.



La serie estará ambientada en el año 2010 y, como de costumbre, en la estación invernal. La nieve y el frío juegan papeles preponderantes en la serie.



La nueva entrega no llegará hasta 2017, ya que el rodaje se ha pospuesto porque no hay nieve. "Es una serie de invierno y no tenemos tiempo para rodarla este invierno", declaró el showrunner cuando se supo que habría una tercera temporada.