Cristina Yang no volverá a 'Anatomía de Grey': Sandra Oh revela por qué no regresará en el final de la serie

'Anatomía de Grey' ya ha pasado a la historia como una de las series más longevas de la televisión, y de momento su final no está cerca pues ya rueda su temporada 17, que se dice pronto, donde abordarán la crisis del coronavirus.

A lo largo del drama médico ha habido muchas bajas de protagonistas y personajes queridos, y uno de los más dolorosos y que más se echan de menos es el de Cristina Yang, la "persona" de Meredith Grey interpretada por Sandra Oh.

Cristina tuvo uno de los mejores cierres en cuanto a actores que abandonan la serie (y si no que le pregunten a Justin Chambers y su Alex Karev) y sigue siendo mencionada en los capítulos o incluso "aparece" a través de mensajes de texto o la emotiva carta que escribió en defensa del personaje de Ellen Pompeo.

Sin embargo, los fans siempre habían tenido la esperanza de, habiendo sido la actriz que se ha despedido en mejores términos de la serie, cabía la posibilidad de un reencuentro de cara al final definitivo de la serie, cuando sea que llegue.

No obstante, parece que Sandra ha pasado página y tiene malas noticias para los fans, como revela de la forma más suave posible en esta entrevista con ET Canada cuando le preguntan si estaría dispuesta a volver cuando la ficción termine.

"Tengo que decirte, ojalá me dieran un dólar [por cada vez que me hacen esa pregunta] . ¡Pero no pasa nada! Yo feliz de contestarla. Y estoy muy agradecida por la pregunta, porque eso significa que a la gente aún le importa y le interesa Cristina Yang, un personaje que dejé hace seis años. Estoy muy agradecida por eso. Y... hay tantos proyectos nuevos diferentes, y yo soy una persona diferente, así que tengo que decir que no".

¿Tú también esperabas ver a Cristina y Meredith bailar juntas una vez más?

Seguro que te interesa

Así preparó 'Anatomía de Grey' la salida de Alex Karev (Justin Chambers)