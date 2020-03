La noticia de que Justin Chambers abandonaba 'Anatomía de Grey' sacudió a los millones de fans en todo el mundo por la sorpresa y la forma en que se manejó la situación.

Aunque no se sabe -y probablemente no se sabrá- qué ocurrió exactamente entre el actor y los responsables de la serie, lo que sí quedó claro con la noticia es que la última escena del Doctor Alex Karev en la serie ya se había emitido, y no era ningún tipo de despedida.

Así, la incógnita de cómo cerrarían los guionistas la historia de un personaje que ha sido un pilar de la serie durante 16 temporadas, y uno de los pocos originales que aún quedaban en plantilla, ha predominado durante los últimos capítulos.

Al fin, el episodio 'Leave a Light On' ha estado dedicado por completo a Karev y ha dado una explicación a su visible ausencia: el cirujano ha abandonado su vida para volver con Izzie, el personaje de Katherine Heigle que abandonó la serie hace ya diez años y que ha tenido a los hijos biológicos de Alex por inseminación artificial (?). Finalmente el intérprete ha accedido a prestar su voz para el final y sus explicaciones han sido en forma de carta.

Ante esta solución improvisada, la polémica ha estado servida, y la protagonista de la serie, Ellen Pompeo, la mismísima Meredith Grey, ha compartido este mensaje al respecto.

"Aquí voy otra vez... ¡GRACIAS! Sois de verdad los fans más leales y apasionados que nadie podría pedir. ¡Gracias a vosotros hacemos historia de la televisión! Gracias a nuestro tesoro nacional Debbie Allen y a los guionistas por darle a Alex Karev la mejor despedida. Gracias a Shonda Rhimes por crear a un personaje tan increíble. Para mí personalmente que Karev vuelva al principio... ha sido la mejor trama posible. Es un homenaje a esos increíbles primeros años y el maravilloso cast que creó unas bases tan fuertes que aún se sostienen. Así que no estemos tristes. Como siempre dice nuestra valiente líder Debbie Allen levantémonos y celebremos a los actores y los guionistas y el equipo fantástico que hace que esta serie cobre vida cada semana".

