Claire Foy, la Reina en 'The Crown', reconoce que nunca recibió el pago para igualar su sueldo al de Matt Smith

Después de conocerse la diferencia de salarios entre los protagonistas de 'The Crown', el Daily Mail informó de que Claire Foy, que daba vida a la reina Isabel en la serie, habría recibido 250.000 dólares como compensación por la diferencia de sueldo entre ella y su marido en la ficción, Matt Smith. Ahora, la actriz ha reconocido en una entrevista a Al Arabiya, para su próxima película, 'The Girl in the Spider's Web', que no ha recibido ningún dinero por parte de la productora. En concreto, Foy declaró: "Fue lo que se publicó, que yo recibiría esos pagos. Pero yo nunca hablé sobre esto ni tampoco con los productores".

Cuando se conoció esta diferencia salarial, la justificación que dieron los productores de la serie fue que el actor había cobrado más debido a su mayor fama televisiva al haber sido el protagonista durante cuatro temporadas de 'Doctor Who', todo un clásico de la televisión británica. Finalmente, los productores se vieron obligados a pedir disculpas.

La actriz concluyó diciendo: "Sí, es Netflix, pero es una compañía de producción británica. Sucedió al mismo tiempo que les estaba pasando a otras personas, que había mucha desigualdad de salarios en todos los ámbitos. En la industria de la música, periodismo, en todas las industrias".

Una de las productoras de 'The Crown', Suzanne Mackie, aseguró que a partir de este momento la actriz principal cobraría en base a su papel. "En el futuro nadie cobrará más que la reina". Foy cobró unos 40.000 dólares por episodio cuando el presupuesto por capítulo de la serie ronda los 7 millones, una información que llega demasiado tarde ya que la próxima temporada cederá el testigo a Olivia Colman como reina Isabel II y Matt Smith a Hugh Laurie como príncipe Felipe de Edimburgo.