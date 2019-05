¡Parece Ariel! El impactante cambio de look de Shay Mitchell, Emily de 'Pretty Little liars'

LOS CARISMÁTICOS CAMBIOS DE SHAY

Shay Mitchell es una de las actrices de su generación más activas en redes sociales, donde ya acumula más de 24 millones de seguidores. La joven, que ya nos conquistó con sus papeles en 'Pretty Little Liars' y 'You', no deja de sorprender a sus fans con sus experimentos de pelo. ¿Qué te parece el último?