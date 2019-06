La "broma secreta" que hizo que Meryl Streep se uniera a 'Big Little Lies' sin leer el guión

Los fans de 'Big Little Lies' esperan ansiosos la llegada de la nueva temporada, que contará en esta ocasión con la nominada al Oscar en 21 ocasiones Meryl Streep, interpretando a la madre del fallecido Perry Wright (Alexander Skarsgard) que llegará a Monterrey en busca de respuestas. Streep se declaró fan de la serie dramática y ha confesado en una entrevista que aceptó el papel sin leer el guión.

Según ha publicado The Hollywood Reporter, la actriz estaba encantada de participar en la serie y ha confesado el detalle por el que se animó a participar: "Mi agente me dijo: Hay un papel que escribieron pensando en ti porque hay un personaje al que llamaron Mary Louise'. Mary Louise es mi nombre real. Dije: Sí, lo haré. Él me preguntó: ¿No quieres leerlo? Contesté que no. Realmente la primera temporada fue lo mejor que se emitió en televisión".

Liane Moriarty, autora de la novela en la que está basada la primera temporada y productora de la serie, se animó a escribir una nueva historia precisamente al pensar en un personaje para Meryl Streep: "Tenía muchas dudas sobre si debía o no escribirlo, y en realidad fue mi hermana quien me dijo: Solo hazlo si te resulta divertido, y ¿por qué no crear un papel para tu actriz favorita? Fue entonces cuando se me ocurrió este papel para Meryl Streep, para ser la madre de Perry".

Por eso escribió el personaje con el nombre real de Meryl: "Al principio pensé que era mi broma secreta y oculta. Pensé que otras personas sabrían que era su nombre, pero no fue hasta mucho tiempo después de que lo escribí cuando recibí un mensaje de Per Saari, uno de los productores, diciendo: Ah, ya veo. ¡Muy inteligente! Y ella solo dijo que sí. No sé cómo se siente ella sobre su personaje, pero fue maravilloso tener a Meryl. Hubiera sido muy triste haber tenido a alguien distinto interpretando ese personaje".

Sobre la serie, la actriz ha valorado muy positivamente la primera temporada: "Una de las cosas que me encantan de la primera temporada es que no le teme al desastre ni a la verdad. Duras contradicciones sobre la maternidad, la paternidad y cómo en tu vida, antes de tener hijos, estás luchando contigo mismo: contigo y con lo que esperas de tus hijos, y con el desafío de tratar de ayudarlos".

