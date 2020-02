El pasado mes de octubre, Jennifer Aniston revolucionó Instagram. La actriz que dio vida a Rachel Green decidió estrenarse en la red social y se hizo una cuenta personal, ¡por fin!

Su debut en Instagram, como no podía ser de otra forma, fue con una imagen con los compañeros de la serie que la catapultó a la fama, 'Friends'. En menos de 24 horas consiguió acumular varios millones de seguidores y solo en 5 días consiguió más de 13 millones de "me gusta". Ante este acontecimiento, cómo no, su amiga en la ficción y también en la vida real Courtney Cox quiso darle su particular bienvenida con un selfie en el que aparecían juntas.

Pues bien, Matthew Perry, nuestro queridísimo Chandler Bing, ha seguido sus mismos pasos. Era el único del elenco que faltaba por sumergirse en el mundo de Instagram y lo cierto es que, tras su primera publicación, se puede decir que su llegada también ha sido todo un éxito.

Lisa Kudrow, Phoebe, fue la primera en anunciar su incorporación con un post en su cuenta personal en el que le daba la bienvenida, y ahora ha sido el turno de Jennifer Aniston.

La actriz ha subido una fotografía de los dos juntos y un divertido vídeo de la serie en el que ni Monica ni Rachel sabían decir en qué trabajaba Chandler, así que Aniston acaba mencionando una profesión inventada, de ahí el texto que aparece en el post. "Estoy en shock al saber que Matty es el último en incorporarse a Instagram, considerando que él era un uh... umm... oh, mierda".

Con esta última incorporación los rumores de una posible vuelta de 'Friends', que nunca han cesado realmente, han vuelto locos a los fans. ¿Será verdad que tienen algo entre manos?

