Barack Obama elige su mejor serie del año

Sabemos que Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, es fiel seguidor de 'Juego de Tronos' o 'Homeland'. Pero ¿cuál será la serie que más ha gustado en la Casa Blanca en 2015?



El matrimonio presidencial ha concedido una entrevista a la revista 'People' en la que, entre otros asuntos, han elegido sus canciones, series y películas favoritas del año.



Tanto Barack como Michele destacan 'Black-ish', la sitcom protagonizada por Anthony Anderson que emite la ABC en EEUU y que en España podemos ver en Neox. De hecho, en una entrevista reciente, Anderson reveló que había contactado con los Obama para plantearles la posibilidad de hacer un cameo en alguno de los próximos episodios.



El presidente de EEUU, pese a que le encanta esta comedia, elige como primera opción 'The Knick', la serie de Steven Soderbergh protagonizada por Clive Owen, que en nuestro país puede verse en Movistar+.



En cuanto al cine, a Barack Obama la película que más le ha gustado de 2015 ha sido 'The Martian', de Ridley Scott, mientras que a Michelle Obama ha sido 'Inside Out' de Pixar.



Uno de los momentos favoritos para el presidente de este 2015 que ya finaliza ha sido su participación en el programa 'Runnig Wild with Bear Grylls', donde compartió una larga caminata por el Desierto de Alaska junto a Bear Grylls.