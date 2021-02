'El baile de las luciérnagas': Esto es lo que pasó entre Tully y Kate y que no se ha visto en la serie

'El baile de las luciérnagas', en su versión original 'Firefly Lane', es el último estreno de Netflix que ya cuenta con gran número de seguidores.

La primera temporada consta de 10 capítulos y está protagonizada por Sarah Chalke ('Cómo conocí a vuestra madre') y Katherine Heigl ('Anatomía de Grey'), que también es productora ejecutiva.

La serie viaja adelante y atrás en el tiempo a lo largo de la amistad y las vidas de Tully y Kate, inseparables desde la adolescencia. En su versión más joven están interpretadas por Roan Curtis y Ali Skovbye.

Hacia mitad de la temporada, una de las sorprendentes revelaciones de la línea temporal más futura es que la amistad de Tully y Kate llega a su fin, y llevan tiempo sin hablarse. Sin embargo el final de temporada ha agravado este misterio con ellas teniendo una conversación donde Kate asegura que no quiere verla nunca más y que jamás le perdonará lo que hizo.

El misterio se ha dejado abierto por una razón, y es que la serie se basa en las novelas de Kristin Hannah y aún hay historia que contar, por lo que una temporada 2 es muy posible. Sin embargo, si no puedes esperar tanto para saber qué ocurrió que rompió una amistad tan fuerte, te contamos lo que pasa en el libro. No sigas leyendo si no quieres saber posibles spoilers .

En el libro la historia ocurre de forma algo distinta, y Tully invita a su programa a Kate y su hija Marah, con quien la relación sigue siendo muy turbulenta, para intentar arreglar las cosas. Todo esto ocurre mientras su marido Johnny (de quien no se divorcia en el libro) sigue siendo aún el productor.

El programa no va como Kate esperaba y Tully le 'tiende una trampa' con frases como "hoy vamos a hablar de madres sobreprotectoras e hijas adolescentes que las odian", y Kate es analizada en directo por un psicólogo del programa que la llama "controladora" y otras muchas cosas.

Esta es la razón de que Kate se sienta tan traicionada, Johnny dimite del programa y rompen su relación con Tully.

Sobra decir que, tal y como ha transcurrido la serie, es imposible que la pelea ocurra de la misma forma, pero posiblemente tenga la misma base dado que Tully le ofrece a Kate que sea su nueva productora en el capítulo final. Habrá que esperar para ver si se confirma la renovación y sabremos más de estas "chicas de la calle Luciérnaga".

