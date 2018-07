Atresmedia TV adquiere 'The Goldbergs'

Neox vuelve a los años 80 gracias a la sitcom 'The Goldbergs' que emite la cadena estadounidense ABC. Atresmedia TV sigue apostando por las comedias de calidad para el canal y adquiere 'The Goldbergs' que sigue la estela de 'Modern Family', 'Dos chicas sin blanca', 'Mike y Molly', 'The Middle', 'The big bang theory' o 'Una chef en casa' que se podrá ver próximamente.

Antes de la existencia de los blogs, los trofeos sólo por presentarse a los concursos, las redes sociales y las alergias a los cacahuetes, hubo una época mucho más simple llamada de los años 80. ‘Los Goldbergs’ son una familia amorosa como cualquier otra pero con muchos más gritos.



Beverly es la matriarca (Wendi McLendon-Covey) y siempre anda enfadada, un clásico en todas las familias. Es sobreprotectora, ama a sus hijos y es capaz de gobernar a esta camada con una mano dura sin igual. Papá Murray (Jeff Garlin) pone en la educación de sus hijos todo su corazón pero la mitad de su atención. La hermana mayor, Erica (Hayley Orrantia), es muy popular y hace todo lo posible para encubrir que es la más inteligente del clan. Barry (Troy Gentile) es un soñador apasionado, que tal vez sueña demasiado. Adam (Sean Giambrone) es el más joven de los hermanos, futuro director de cine, siempre lleva su cámara en mano. Completando la familia está el querido abuelo Al "Pops" Solomon (George Segal), el hombre más salvaje del clan, un descarado Don Juan que está aprendiendo tanto de su familia como él les enseña.



Recientemente, la cadena ABC, dado a sus elevados índices de audiencia, tanto en directo con una media de 6,7 millones y 2.1 en demográficos, como en diferido que suben a los 8,9 millones y 3.1 en demográficos, ha renovado a la serie tras convertirse en la segunda comedia más vista del canal tras ‘Modern Family’ que también emite con éxito Neox.