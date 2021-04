Así estarían intentando Phoebe Dynevor ('Los Bridgerton') y Pete Davidson que funcione su relación a distancia

La actriz Phoebe Dynebor, conocida por su papel en 'Los Bridgerton', se ha convertido en una de las actrices más conocidas de estos tiempos. Pero parece que su trabajo como actriz no es lo único que interesa a sus seguidores.

Desde que comenzó en la popular serie, Phoebe y su compañero de trabajo, Regé-Jean Page han mostrado una gran química y complicidad, lo que ha llevado a muchos fans a preguntarse si habría algo más que una amistad entre ellos. Después de que ambos lo desmintieran, se confirmó que Regé tenía una relación con la actriz Emily Brown como puedes ver en el vídeo de arriba.

Desde hace un tiempo son muchos los rumores que dicen que Phoebe Dynebor podría tener una relación con el actor y cómico Pete Davidson, ex pareja de Kate Beckinsale y Ariana Grande.

Según fuentes, los rumores sobre esta presunta pareja podrían remontarse un mes atrás, cuando algunos seguidores los vieron juntos en el Reino Unido. Un testigo que los vio y que pudo tomarse una foto con Pete afirma que parecía que eran pareja y que estaban felices juntos.

Otros motivos que hacen creer cada vez más este romance son que Pete ha sido visto en Manchester, donde vive Phoebe, y a Phoebe en Brooklyn, donde vive Pete.

Uno de los grandes inconvenientes que tiene la pareja en contra es la distancia. Ya que Phoebe vive en Reino Unido, donde rueda además 'Los Bridgerton', mientras que Pete tiene su residencia en Estados Unidos, donde es miembro del elenco de 'Saturday Night Live'. Pero, una fuente cercana a ellos han revelado las medidas que estarían tomando para que su amor funcionase a pesar de vivir separados.

"Pete y Phoebe todavía están fuertes a pesar de no poder pasar tiempo juntos físicamente", revela una fuente a 'Us Weekly'. "Están en contacto mediante mensajes de texto y FaceTime. En este momento, solo están enfocados en el trabajo… No buscan apresurar las cosas", asegura.

Además, Pete Davidson, por su parte, ha hecho un gran cambio en su vida. Después de 27 años viviendo en casa de su madre, se ha independizado. Quizá estén buscando la forma de poder estar juntos y tener más intimidad y sea esto el comienzo de una bonita relación.

