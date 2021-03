Kim Kardashian se ha enganchado a 'Los Bridgerton' y sus comentarios están enamorando a los fans

La serie de 'Los Bridgerton' se convirtió en un boom desde su estreno, pero el boca a boca y los maratones de fans (y famosos) han acabado por convertirla en un auténtico fenómeno.

La ficción de época con su incisiva 'Gossip Girl' particular ha conquistado a públicos de todas las edades y ha catapultado a la fama a sus protagonistas, Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, quien ya es considerado uno de los actores más sexys de los últimos años.

A comienzos de año, cuando su popularidad estaba en su momento álgido, incluso la mismísima Kim Kardashian se vio interesada por la serie y preguntó si debería verla, a lo que una de sus actrices, Nicola Coughlan, tuvo la respuesta perfecta. Puedes ver lo que le dijo en el vídeo de arriba, y al parecer finalmente ha surtido efecto.

Y es que la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' ha revelado en su Instagram que "por fin estaba ocurriendo", mientras compartía Stories visionando los capítulos con copas de vino y junto a Stephanie Shepherd y Tracy Romulus.

Los comentarios de Kim han representado a todos los fans que han pasado por los episodios, y publicando fotos de diferentes escenas comentaba cosas como "¡¡No estoy bien!!" durante la escena del primer baile, o "¡¿Qué está pasando?! ¡No estoy llorando".

También sabemos que Kim ha llegado como mínimo hasta el capítulo 4, pues compartía el preciso momento en el que el duque y Daphne van a besarse por primera vez y ella misma gritaba, "¡Bésala!". ¿Habrá terminado la maratón?

