Así de bien se lo pasan en el rodaje los actores de 'Juego de Tronos'

SÉPTIMA TEMPORADA

Rory McCann y Kristofer Hivju, los actores de 'Juego de Tronos' que interpretan a The Hound y Tormund, han protagonizado un divertido vídeo en el que salen cantando acompañados de una guitarra. Este domingo HBO emite el último capítulo de la séptima temporada de la serie, titulado "The Dragon and the Wolf", que tendrá una duración de casi 80 minutos.