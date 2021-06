Anya Taylor-Joy ('Gambito de Dama') confiesa el actor con el que fue una "pesadilla" trabajar

Su papel de Beth Harmon en 'Gambito de Dama' la ha convertido en todo un fenómeno, pero Anya Taylor-Joy no para de trabajar.

La actriz ganó un Globo de Oro por su trabajo y ahora tiene muchos proyectos en marcha.

Pero si ha habido uno en el que le ha costado poder mantenerse en su personaje, ha sido en la película 'Emma'. Y todo por 'culpa' del actor Josh O'Connor ('The Crown').

Así se lo ha confesado ella misma durante una entrevista juntos en el Actors on Actors de Variety.

"Fuiste una pesadilla en Emma porque eras la única persona con la que no podía parar de reír...Me hiciste sentir tan poco profesional", revela mientras Josh ríe.

"Es verdad que no podías lidiar conmigo para nada", responde el actor.

"Desde el momento en que te conocí, me quedé en plan, 'oh, esto va a ser una pesadilla. Me va a hacer quedar tan mal", reconoce Anya.

Anya y Josh trabajaron juntos en la cinta de 2020 dirigidos por Autumn de Wilde, donde la actriz daba vida a la protagonista Emma Woodhouse.

O'Connor tenía el papel de Mr. Elton y parece que poder terminar sus escenas juntos fue todo un reto.

