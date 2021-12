'And Just Like That': Lo que Cynthia Nixon piensa realmente de la ausencia de Samantha en la nueva serie

Todos, en mayor o menor medida, hemos echado en falta a Kim Cattrall interpretando a Samantha en los primeros episodios de 'And Just Like That'. En el primer capítulo de la nueva serie, Miranda, Charlotte y Carrie hablan sobre lo que sucedió con Samantha y por qué no está con ellas en Nueva York. El personaje se ha mudado a Londres por trabajo, pero la explicación oculta algo más dolorosa: Samantha y ellas tres ya no son amigas.

En el capítulo 2, con el brutal giro que da la vida de Carrie, hay una especie de redención en dicha amistad. Cynthia Nixon, Miranda en la serie, ha hablado recientemente sobre la salida de Samanta en una entrevista con Elle.

"Realmente me encanta, creo que es genial, la forma en que lo abordamos, de frente. "Revelamos que tiene varias capas", ha contado Nixon, insinuando que la situación es más importante para Samantha que solo quiere una nueva oportunidad profesional al otro lado del charco.

"Lo que les dicen a los conocidos que se cruzan por la calle es la situación en la que se encuentra, y luego, cuando se quedan solas, llegamos a un nivel más profundo de tristeza y confusión al respecto", considera Cynthia.

Pese a sus palabras, Nixon no ha querido entrar en la decisión de Kim Cattrall de no regresar como Samantha, pero sí expresó su amor por el personaje.

"Amamos ese persona personaje y queremos mostrarle un gran respeto a Samantha". La actriz también ha querido abrirse sobre los cambios que Miranda está experimentando en esta nueva andadura de la serie.

Miranda decide matricularse en Columbia al comienzo de 'And Just Like That' tras abandonar el derecho corporativo y volver a formarse como abogada de derechos humanos, pero también muestra alarmantes hábitos de consumo de alcohol. Los dos primeros episodios (el tercero está disponible desde hoy en HBO Max) presentan algunas escenas en las que Miranda espera con cierta urgencia que le sirvan alcohol.

"Creo que es maravillosamente sutil. La mayoría de las personas, de todas las edades, se enfrentan a beber demasiado y no se dan cuenta de que beben demasiado", ha explicado.

