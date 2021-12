'And Just Like That': Chris Noth defiende por qué Carrie no llamó a emergencias en el capítulo 1

Si te consideras fan de 'Sexo en Nueva York' estamos seguros de que a estas alturas de la semana ya has visto los primeros dos capítulos de 'And Just Like That' y sabrás LO QUE PASA en el primer episodio. Pero si aún no lo has hecho, no sigas leyendo por tu propio bien.

'And Just Like That' ha vuelto a meternos de lleno en la vida de Carrie, Miranda y Charlotte.

En el primer capítulo vemos cómo la protagonista, encarnada por Sarah Jessica Parker, se enfrenta a la tragedia de la muerte de Mr. Big después de sufrir un fulminante ataque al corazón tras dar una clase de spinning. Carrie en ese momento no está en casa con él y vuelve del recital de piano al que le ha invitado Charlotte para descubrir a su marido moribundo, tirado en la ducha.

Antes de morir la pareja cruza por última vez la mirada y ella corre a abrazarle mientras finalmente fallece. No todos los fans se han tomado bien ni la trama ni la escena en la que muere, y muchos se han preguntado por qué Carrie no llamó a emergencias en ese momento.

Ahora el propio Chris Noth, Mr. Big en la serie, ha hablado sobre ello para Vogue, aludiendo a sus conversaciones con el creador de la serie, Michael Patrick King: "Una cosa en la que Michael y yo estuvimos siempre de acuerdo: lo llamamos el momento de Bonnie y Clyde, que es ese momento en el que Bonnie y Clyde están a punto de ser destripados por las balas. tienen esa mirada el uno con el otro, Warren Beatty y Faye Dunaway. Ambos saben que ese es el final".

"Sabíamos que teníamos que tener eso, que no debía morir solo en el baño. Tenía que haber ese último momento y sin palabras, sin diálogos cursis, solo una mirada, y pensé que King lo hizo muy bien", continúa explicando.

"Era muy importante para los dos encontrar la manera de tener ese último momento juntos, no que ella entrara y me encontrara muerto en el baño. Fue esencial para mí volver a eso. Y el resto es solo química con Sarah Jessica. Nos conocemos desde hace mucho tiempo".

No siempre estuvo de acuerdo con la trama

Durante la entrevista, Noth también ha revelado que no siempre estuvo de acuerdo con volver para 'And Just Like That' y morir en la pantalla.

"Cuando estábamos en discusiones sobre eso, al principio me negué incluso a la idea de regresar y morir". Pero Noth cambió de opinión y decidió confiar en el creador de la serie : "Siempre sé que Michael Patrick King se ocupará de mí, en la escritura, el rodaje y la edición, así que me sentí muy cómodo muriendo".

