Anahí confiesa por qué desapareció en su momento de mayor fama tras RBD: "Tuve que pedir ayuda"

Anahí Puente empezó su carrera artística siendo una niña. Desde que era muy pequeña al mexicana ha estado trabajando dentro del mundo de la televisión y la música pero fue con la serie 'Rebelde' donde su fama se dispara.

En el año 2004 se estrena 'Rebelde' donde Anahí da vida a Mia Colucci, tal es el éxito de la ficción que surge la banda RBD con los seis protagonistas de la telenovela cosechando un triunfo abrumador que duraría hasta el año 2008, momento que anuncia su separación.

Tras RBD, Anahí empieza su carrera en solitario y se convierte en uno de los rostros más famosos de toda Latinoamérica. Pero en medio de su mayor éxito la artista decidió frenar su carrera y tomarse un respiro.

Ahora, Anahí ha hablado con Mar Saura en una entrevista donde reflexiona sobre todo los momentos más difíciles de la fama: "Siempre disfruté muchísimo lo que hice, he vivido agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar, pero también hubo cosas un poco rudas que te marcan de una forma no tan positiva. Y eso me hizo pensar en tomarme un tiempo, sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien", explica.

Para después hablar sobre cómo gestiona en la actualidad su carrera: "Estoy en un plano en mi vida en el que decido cuándo aparecer y cuándo no, pero cuando aparezco dar lo mejor de mí, no estar escondiendo una tristeza detrás de una sonrisa... sabemos cuando no queremos ya estar en un lugar y yo creo que es ahí, claro hay miedo e incertidumbre, pero es en ese momento es cuando te sale lo valiente y dices, 'primero va mi corazón y mi paz mental'".

La actriz recuerda cómo fue el momento que decidió parar y dice que llegó un momento que dijo: "Hasta aquí de estar tan expuesta, de estar todos los días en un foro, estar expuesta a comentarios que en su día sí me lastimaron mucho, tanto a mí como a millones de niños que crecieron en este ambiente, es duro, muy duro".

Además, no teme reconocer que tuvo que ser ayudada por profesionales: "Sí, claro, tuve que pedir ayuda, se vale pedir ayuda cuando uno lo necesita, y eso es de valientes. Hubo un momento en mi vida en el que necesité ese empujoncito".

"Me acerqué mucho a mi parte espiritual y eso me ayudó muchísimo, en el acelere de tantas cosas de los últimos años, no tienes el tiempo de aterrizar y estar en equilibrio", declara.

Para terminar afirmando que fue la mejor decisión "para mi alma, mi corazón, para mi mente... Justo antes de esta decisión estaba pasando por uno de los momentos más feos de mi vida... Yo estaba muy mal, estaba como enojada con la vida, como con un caparazón siempre, como a la defensiva, de pronto me porté mal con personas que no lo merecían. No era yo".

