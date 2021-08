Alfonso Ribeiro admite que 'El Príncipe de Bel Air' casi acaba con su carrera como actor: "Fui castigado por ello"

'El Príncipe de Bel Air' fue una serie icónica en la década de los 90 protagonizada por Will Smith que marcó a toda una generación con sus bromas, su estilo y con su particular emotividad, a través de las disparatadas vivencias de la familia Banks. Después de casi tres décadas desde que se emitió el último capítulo de la serie, uno de sus protagonistas ha confesado que participar en la producción, casi le arruina la vida.

Alfonso Ribeiro interpretaba el papel de Carlton Banks, un joven adinerado con aires de grandeza, sofisticación y una personalidad peculiar, que protagonizó las seis temporadas de 'El Príncipe de Bel Air' junto a Smith. Ahora, el intérprete ha admitido que la vida después de que acabase el show fue una auténtica lucha para él y otros muchos actores del elenco.

Dar vida al hijo de Philip Banks, a quien interpretaba el fallecido James Avery, supuso un gran cambio en su vida. Tuvo que acostumbrarse a la fama, pero tal y como confesó en una entrevista con Atlanta Black Star, este papel también lastró su carrera y le impidió ser elegido para otros productos audiovisuales.

"Imagina ser el mejor bateador del mundo, capaz de hacer un montón de home runs y que nunca te permitan jugar porque haces un gran juego. No tiene sentido, pero en el mundo del espectáculo a veces es lo que pasa", declaró.

Alfonso reconoció haberse librado del encasillamiento interpretativo provocado por Carlton Banks, tras luchar duramente por seguir creciendo como actor, llegando a participar en programas como 'America's Funniest Home Videos'.

Además, Ribeiro instó a los fans de un actor o de una serie, a apoyar a esas personas cuando estén realizando un papel diferente. "Si eres fan de alguien en un programa, y ellos hacen otra cosa, haz que sea una prioridad ir a ver lo que sea que estén haciendo, aunque no sea lo que estás acostumbrado a verlos hacer".

Aunque logró prosperar y cambiar la opinión de los directores que no quisieron contar con él en sus proyectos, debido a su intervención en 'El Príncipe de Bel-Air', llegó a reconocer que se sentía como si le estuviesen castigando por hacer bien su trabajo.

"Hice lo que me pidieron que hiciera. Te hice creer que eso es lo que soy. Eso es lo que se supone que debe hacer cualquier actor. Y luego fui castigado por eso, porque entonces no pude ir a hacer lo que mi era el oficio y ya no pude hacerlo", declaró sinceramente Ribeiro.

