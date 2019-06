Después de 12 años 'The Big Bang Theory' ya ha llegado a su final y ya no volveremos a ver a este peculiar grupo de amigos de nuevo. Sheldon, Leonard y Penny nos dejan todos los momentos inolvidables que han dado a la sitcom, ya sin volver nunca al mítico edificio con el ascensor roto donde vivían, ni juntarse ninguna vez más con Howard, Raj, Amy o Bernadette.

También llegan a su fin la participación de otros actores famosos, científicos y empresarios a los que hemos visto a lo largo de todos estos años en cameos. La serie, un homenaje a los cómics y las películas de ciencia ficción, ha conseguido dejar huella. Aunque todavía se puede disfrutar del personaje de Sheldon Cooper en la serie que recrea su infancia, 'El joven Sheldon'.

Después de convivir tanto tiempo se ha creado un vínculo entre los protagonistas de la serie que los han convertido en toda una familia creando unos lazos que parecen irrompibles pero... ¿podría el final de la serie cambiar eso? A partir de ahora todos empezaran vidas por separado y ya no tendrán tanto tiempo para verse al no coincidir en el set de rodaje.

Muchos son los fans que se están preguntando cómo evolucionará ahora esta amistad. Recogiendo esta duda el medio Entertainment Tonight se lo ha preguntado a Jim Parsons directamente a lo que ha respondido: "Todavía nos mandamos mensajes de texto sobre cosas estúpidas del día a día. Esto es una cosa que será interesante ver a medida que pase el tiempo. Es como cualquier otra cosa de la vida, no lo puedes imaginar cómo será hasta que pase".

Además, Parsons añade que él todavía no es consciente de que 'The Big Bang Theory' haya terminado ya que las grabaciones siempre terminaban en verano. Ahora, con un septiembre sin planes de rodaje, le parece una locura no tener que volver después de tanto: "Estoy esperando a que llegue septiembre donde normalmente hubiese trabajado y hubiésemos empezado a emitir. Ahí es donde creo que realmente lo voy a notar", señala.

