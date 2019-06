"Me negué": El actor de 'The Big Bang Theory' al que le ofrecieron ser Sheldon Cooper antes que a Jim Parsons

El éxito de 'The Big Bang Theory' se debe en gran parte a la magistral interpretación de sus protagonistas y la increíble conexión que ha habido entre los actores a lo largo de las 12 temporadas que ha durado la serie.

Por ello, hoy nos resulta imposible imaginarnos a estos personajes interpretados por otras personas aunque todo podría haber sido muy diferente si uno de los intérpretes no se hubiese negado a dar vida a Shelon Cooper.

Sí, sí, como lo oyes, y es que a otro de sus protagonistas le ofrecieron antes el papel del físico antes que ha Jim Parsons pero éste acabó rechazándolo. ¿Te imaginas quién es?

Pues no es otro que su mejor amigo en la ficción, es decir, Johnny Galecki. Ha sido el mismo actor quien lo ha revelado al medio 'TeleStar' donde declara: "Me habían ofrecido el papel de Sheldon, pero me negué. Estaba más interesado en la historia de amor entre Leonard y Penny. Fue cuando nos reunimos con Kaley Cuoco y Jim Parsons que me di cuenta de que teníamos algo especial".

Aunque no ha sido su única revelación, además ha confesado que rechazó participar en 'The Big Bang Theory' hasta en cinco ocasiones: "Al principio, no entendí nada. Realmente no vi el punto de la serie y pensé que no funcionaría. Incluso me negué cinco veces a participar antes de finalmente aceptar. Demuestra lo estúpido que soy".

Por último, alaba de su personaje la paciencia que ha mostrado todos estos años, sobre todo con Sheldon, como una de las mayores cualidades de Leonard Hofstadter: "Paciencia, aunque a veces parezca expresar exasperación. Personalmente, nunca habría estado ni una semana con Sheldon. Hubiera salido corriendo".

