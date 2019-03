El actor Hank Azaria, dispuesto a dejar de poner la voz al personaje de Apu en 'Los Simpson'

"No tengo que ver nada con esa escena. La vi al mismo tiempo que el resto. Pero no quiero lanzar el mensaje de que no se hará nada. Lo he pensado mucho y me han abierto los ojos. Tenemos que escuchar", ha dicho Hank Azaria en una entrevista con Stephen Colbert en el programa 'The Late Show'.

El actor, que pone la voz al personaje de Apu en 'Los Simpson', ha reaccionado así a la polémica surgida tras el estreno del documental 'The Problem with Apu', que denuncia el estereotipo racista del personaje de la serie de Fox.