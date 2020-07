La actriz de 'Glee' Heather Morris ha publicado en su perfil de Instagram una despedida a su amiga Naya Rivera tras el fallecimiento de esta en un lago de California. Morris ha expresado su dolor y recuerda los últimos momentos con la actriz antes del fatal accidente.

Los hijos de ambas, de edades próximas, también han creado una amistad a partir de la estrecha relación entre sus madres, y que la actriz ha mostrado a sus seguidores para recordar a Rivera.

Santana Lopez y Britanny Pierce, interpretadas por Rivera y Morris respectivamente, fueron un ejemplo a seguir por parejas homosexuales que vieron en ellas la fortaleza y el reconocimiento necesario.

"Comenzamos como las amigas más cercanas y luego, como todas las cosas nuevas, pasamos por una fase difícil. Sin embargo, nos mantuvimos al lado de la otra y creamos la amistad más bonita construida con amor y comprensión. La última vez que tuve la oportunidad de verte en persona, te dejé naranjas fuera de nuestra casa para que las llevaras. Quería saludarte por la ventana, pero mi teléfono no sonó cuando llamaste (cosa que nunca hace, asco de T-Mobile), así que Josey y tú dejasteis dos plantas de suculenta en la puerta como agradecimiento.

Planté esas suculentas y las miro todos los días y pienso en ti. Todavía escucho tu EP en bucle porque desde el momento en que lo escuché, me llamó la atención y siempre deseé que el mundo supiera más de tu voz. Me enviaste más de 5 docenas de vídeos de SnapChat cuando Josey y tú os despertasteis por la mañana y me arrepiento de no guardar ninguno de ellos. Siempre compartiste recetas y admiraba tu amor por la comida. Nos comprometimos a pasar cada Pascua juntos, a pesar de que el Covid nos robó esta última. Eres y siempre serás el ser humano más fuerte y resistente que conozca, y prometo llevar eso conmigo mientras siga viviendo.

Me enseñaste constantemente lecciones sobre el dolor, sobre la belleza y el equilibrio, sobre ser fuerte, resistente y a que nada importe una mierda (pero de forma respetuosa). Sin embargo, la lección más importante que aprendí sobre todo de ti fue ser una amiga constante y cariñosa. Eras la primera en presentarte, la primera en hacer preguntas, la primera en escuchar... apreciaba nuestra amistad y nunca la tomé por sentado.

Nunca nos hacíamos fotos juntas porque odiamos mutuamente hacernos fotos .. nuestra relación significaba más que una prueba. Tengo innumerables fotos de nuestros hijos jugando, porque compartimos ese tipo de orgullo y alegría. Así que le estoy enseñando al mundo una foto de nuestros bobos para ti, porque sé que eso significaba más que nada y me recuerdan a ti y a mí. Te hablo todos los días porque sé que todavía estás conmigo e incluso, aunque me sienta avariciosa de no pasar más tiempo juntas, aprecio cada momento que tuvimos y lo guardo en mi corazón".

Heather ha compartido junto a este triste mensaje una serie de fotografías que guardaba con gran cariño de los hijos de ambas, que puedes ver en el vídeo de arriba.

