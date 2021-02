"Estaba equivocado": Fisher Stevens se disculpa con los protagonistas de 'Friends' por su actitud cuando participó

HBO Max confirmaba el año pasado que está preparando un especial de la mítica serie 'Friends'. En el revival podremos ver de nuevo juntos a los seis protagonistas de la sitcom, aunque no interpretando a sus legendarios personajes, Monica, Chandler, Phoebe, Ross, Joey y Rachel. El especial no será un nuevo episodio de ficción como tal, sino más bien un programa en el que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer charlarán y harán una retrospectiva acerca de la serie. Si el Coronavirus no hubiese llegado a nuestras vidas, seguramente el especial ya se habría estrenado, pero la pandemia provocó que la grabación del especial tuviera que aplazarse…

Sin embargo, hay algo que nos permite consolarnos a los fans más acérrimos de la serie mientras llega el nuevo "episodio". Los diez años que estuvo ‘Friends' en pantalla dieron para multitud de anécdotas que poco a poco, continúan saliendo a luz aun hoy en día. Cada cierto tiempo resurge una historia que permanecía oculta, de la mano de los propios actores, creadores, productores o incluso de algunas estrellas invitadas.

Justo es lo que ha ocurrido ahora con Fisher Stevens, quien dio vida a Roger, un fugaz novio psiquiatra que tuvo el personaje de Phoebe, durante un episodio a finales de la primera temporada. En una entrevista que Stevens le concedió recientemente a 'People TV', el actor reconoció que no se había comportado debidamente durante el rodaje de dicho episodio. Según sus palabras textuales, se actuó "como un idota".

Fisher ha confesado que cuando participó en 'Friends', nunca había oído hablar de la serie y que básicamente se comportó con la misma antipatía del que hizo gala el personaje al que interpretaba. El actor revelaba durante la entrevista que cuando sus líneas de diálogo fueron re escritas y por tanto, él se vio obligado a tener que aprenderlas de nuevo, se mostró muy arrogante para con el equipo y resto del elenco. Para que os hagáis una idea y según ha contado el propio Stevens, en aquel momento empleó frases como esta: "'¿Qué quieres decir? ¿Así que tengo que volver a aprenderse las líneas que has escrito que son peores que las que escribiste originalmente?”.

No obstante, tras desvelar el bochornosos suceso, el intérprete pedía perdón públicamente a todo el cast de 'Friends': "Sí, lo siento muchachos. Siento haber sido un idiota con todos vosotros. Pido disculpas. Estaba mal, estaba equivocado". En un tono ya más disentido, Fisher comentó entre risas que estaba seguro de que si les preguntaba por él al equipo artístico o técnico de la serie, seguro que se referirán a él como el "snob de Nueva York".

Lo curioso es que no es el único actor que no ha tenido un comportamiento demasiado ejemplar en el set de rodaje de 'Friends'. Como os contábamos aquí, Jean Claude Van Damme tampoco procedió de una forma muy profesional cuando participó en el decimotercer capítulo de la segunda temporada. Especialmente con sus compañeras de escena, Courteney Cox y Jennifer Anniston, con quienes tuvo un gesto muy indecoroso. La verdad es que tanto la actitud de Stevens como la de Van Damme dejó mucho que desear, pero al menos este primero se ha dado cuenta del error que cometió y ha pedido perdón. Al fin y al cabo, rectificar es de sabios...

