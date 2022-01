Lista completa de todos los finalistas al Benidorm Fest tras la segunda semifinal

Los espectadores españoles conocerán el próximo sábado al artista y la canción que competirá junto a los homólogos europeos en Eurovisión. La segunda semifinal ha arrojado que Rigoberta Bandini es la rival más destacada para el resto de participantes, pues, al término de las rondas previas, ha sido la artista que más puntuación ha obtenido al sumar el voto del jurado profesional y el popular. En total, 111 puntos.

La cantante catalana superó rozando a Chanel, que durante la jornada anterior obtuvo 110 puntos. Así, la segunda tanda de semifinalistas transcurrió según lo previsto salvo por la ausencia sobre el escenario de Gonzalo Hermida, aunque su actuación en diferido de 'Quién lo diría' le fue suficiente para entrar en la final. Gracias, eso sí, al voto demoscópico alcanzando los 76 puntos, la menor de la noche.

A ellos se les une el rapero alcalaíno Rayden con 90 puntos gracias a su 'Calle de la llorería' y Xeinn, en un estilo que recordaba a The Weeknd con 'Ecco' y por la que obtuvo 81 puntos. Fuera de la gran final se quedaron Marta Sango, Javier Mena y la joven Sara Deop con 'Sigues en mi mente', 'Culpa' y 'Make you say' respectivamente.

Entre la gran variedad de estilos y puestas en escena que han inundado el Benidorm Fest, la barcelonesa Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini se llevó todos los focos con su 'Ay Mama', enseñando un pecho, tal y como advirtió e hizo en ocasiones pasadas. Su canción es una "oda a la maternidad" y un "homenaje a la feminidad", según palabras de la artistas.

De esta forma, Rigoberta Bandini, Rayden, Xeinn y Gonzalo Hermida se unen a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava en la final del sábado, con la que concluirá esta edición del Benidorm Fest y del que saldrá el representante español para Eurovisión 2022. La edición 66 del festival tendrá lugar en Turín entre el 10 y el 14 de mayo.