Jaime Lorente cuenta cómo consigue conciliar su carrera profesional y su faceta de padre

El actor de 'La Casa de Papel' acudió a los Premios Goya 2022, lo hacía muy nervioso, debido a que era uno de los encargados de entregar el galardón. Sin embargo, hizo gala en todo momento de su característico buen humor. Jaime Lorente fue uno de los mejores vestidos de la alfombra roja, y se atrevió a contar algunos detalles sobre cómo le ha cambiado la vida no solo desde que la serie 'La Casa de Papel' se convirtió en un éxito mundial, sino también desde que se convirtió en papá.

El actor de Denver en 'La Casa de Papel' disfrutó la máximo la noche tan especial de los Goya. "Estoy muy feliz de reencontrarme con la gente, y de que por fin podamos estar juntos. Va a ser una noche bonita" afirmaba el actor.

Trabajo y familia

Jaime Lorente, que normalmente es bastante reservados con sus asuntos privados, reveló algunos detalles sobre cómo le había cambiado la vida desde que se convirtió en padre, y de cómo era conciliar el éxito, el trabajo con la familia.

"He encontrado un equilibrio. Estoy en un buen momento. La relación que tengo con mi trabajo no tiene nada que ver con el éxito de 'La Casa de Papel', sino el compromiso con mi oficio" comentó.

Jaime Lorente en la alfombra roja de los Premios Goya 2022 | Gtres

En cuanto a conciliar su carrera como actor y su faceta de padre, reconoció que no le resultaba demasiado complicado combinar los dos mundos: "Al final es tu realidad. Lo que tu vives es lo que tienes. Con tiempo, y organizando todo bien, se puede", incluso a pesar de los viajes, el tiempo de rodaje, los tiempos de trabajo que no siempre son los más óptimos, el actor fue tajante: "se puede, no estamos picando piedra, se puede".

Sin embargo, sí reconoció que dejar a su familia en casa mientras él tenía que acudir a compromisos profesionales, no siempre es fácil: "Duele, pero no pasa nada, está bien, mi hija tiene un padre que trabaja fuera a veces, también tiene una madre que trabaja fuera a veces, pero mi hija está bien".

Y si algún día, su hija decide seguir los pasos de su padre y convertirse en actriz, a Jaime Lorente por el momento no le preocupa, "¿Le puedo decir algo?" dijo con naturalidad. "Que haga lo que le de la gana, que se forme para aprender a tener respeto por el trabajo".

