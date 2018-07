'Factor X' no tiene cadena en España

Por el momento, nadie en España buscará el 'Factor X'. A finales del pasado año, los medios de comunicación se hicieron eco de una entrevista realizada a Javier Pérez de Silva, director ejecutivo de la productora La Competencia. El directivo aseguró que volvería a producir 'Factor X' en los próximos meses, aunque según ha conocido Objetivo TV ninguna cadena española ha acordado, al menos por ahora, la emisión del exitoso formato de Simon Cowell.



La Competencia se ha hecho con la mayoría de formatos del catálogo de Fremantle tras la desaparición de Grundy. Ésta última fue precisamente la productora encargada de adaptar 'The X Factor' en sus primeras dos temporadas en Cuatro. Ahora, por tanto, los derechos de explotación del formato para nuestro país están en manos de La Competencia.



El anuncio de Javier Pérez de Silva tiene lugar en un momento en el que las principales cadenas españolas vuelven a apostar claramente por los talent shows. Antena 3 prepara con Paula Vázquez 'El Número Uno', mientras que Telecinco se ha puesto manos a la obra con la adaptación del formato 'The Voice'. Ambas cadenas intentarán repetir los magníficos resultados de audiencia registrados con 'Tu cara me suena' y 'Tú sí que vales'.



TELECINCO INTERESADA, PERO SIN HUECO

La Competencia cuenta con los derechos de 'Factor X', no obstante, eso no significa que vaya a producirse una nueva temporada. Hace algún tiempo la productora Four Luck Banana también se hizo con los derechos del reality musical 'Popstar' y hasta la fecha ninguna cadena se ha interesado en el formato.



Según ha conocido Objetivo TV, La Competencia se ha dirigido a varias cadenas para tantear la posibilidad de producir una nueva edición de 'Factor X'. Mediaset España ha sido la cadena más interesada en el formato, sin embargo, por el momento no ha dado luz verde a su producción. No hay que olvidar que Telecinco además de 'La Voz' cuenta con los derechos de 'Operación Triunfo', un formato que podría recuperar el próximo otoño si los espectadores continúan demandando talents musicales.



La adaptación española de 'Factor X' llegó a Cuatro en el año 2007 y para sorpresa de muchos contó con el respaldo de la audiencia. A pesar de las comparaciones con 'OT', el talent musical cerró temporada con un magnífico 11,3% de share medio y 1.642.000 espectadores. 'Factor X' se convirtió en el programa de entretenimiento más visto de la cadena hasta el estreno de 'Fama, ¡a bailar!'. La segunda edición, no obstante, sufrió un desgaste inesperado quedándose con una media de tan solo el 6,1% (776.000).



Por su lado, 'Popstars: Todo por un sueño' (2002) fue la respuesta de Telecinco al arrollador éxito de 'Operación Triunfo' en La 1 de TVE. El programa musical, presentado por Jesús Vázquez y protagonizado únicamente por voces femeninas, promedió durante sus 13 galas un share del 20,1% con 2.300.000 televidentes.



'FACTOR X', EL PLAN B

Según fuentes cercanas a La Competencia, tras el fracaso de 'Fama', Mediaset comenzó a buscar un nuevo reality que encajara en Cuatro y que permitiera la producción de un espacio diario para su sobremesa. Fue en ese momento cuando el Grupo de Fuencarral volvió a interesarse en el formato de Fremantle. Jugaba a su favor que los derechos del formato estaban ahora en manos de una nueva productora. Sin embargo, en ese momento se cruzó en el camino el formato 'The Voice' y la cadena empezó a negociar con las productoras de ambos formatos.



Mediaset España llegó a un preacuerdo para emitir 'The Voice' en Cuatro, sin embargo, los excelentes resultados de audiencia registrados por 'Tu cara me suena' llevó a Mediaset a cambiar de estrategia y a trasladar el nuevo formato a Telecinco. Al final, Cuatro se ha quedado sin 'Factor X' y sin 'La Voz', no obstante, desde la productora aseguran que la cadena continúa interesada en el formato que ya presentó Nuria Roca y que es solo cuestión de tiempo que vuelva a producirse. 'Factor X' es, al parecer, el plan B de Mediaset.