Eduardo Navarrete, roto de dolor en el funeral de Verónica Forqué: "Estoy destrozado"

En la mañana de este 15 de diciembre ha tenido lugar en el Teatro Español de Madrid la capilla ardiente de Verónica Forqué. La actriz fallecía el pasado lunes en su casa de la capital española a los 66 años. Además, este miércoles también se ha podido conocer la autopsia donde se confirmaba la causa de la muerte.

Muchos son los rostros conocidos que se han acercado hasta la capilla ardiente para darle un último adiós a la intérprete como es el caso de Paco León, María Barranco, Antonio Resines o Tito Valverde.

Allí también hemos podido ver a Eduardo Navarrete con quien Verónica hizo una estrecha amistad a raíz de coincidir en 'Masterchef'. El diseñador se ha mostrado muy afectado desde que se dio a conocer la tragedia este lunes.

Navarrete no ha hablado con los medios en la capilla ardiente pero sí lo hizo con anterioridad. Primero Eduardo lo hizo el mismo día de su muerte donde confesaba que estaba roto de dolor.

"Un día muy duro, muy triste. No me imaginaba... ¿quién se iba a esperar esto? Ha sido horroroso, enseguida han empezado a llamarme los compañeros, todo el mundo, dándome el pésame. Estoy destrozado", empezaba a decir ante el conocimiento de la noticia.

"No paro de darle vueltas hoy todo el día a una cosa. Ella me escribió ayer. Yo le dije de comer el sábado y ayer me contestó que no se encontraba bien de ánimo y tal. Y llevo todo el día pensando y si la hubiera llamado, si la hubiera llamado, si la hubiera llamado. Y, la verdad es que estoy destrozado", seguía diciendo.

Para después hablar sobre el reciente desfile que él organizó y donde Verónica Forqué hizo su última aparición pública: "Ese es el recuerdo que yo me quedo. Me hizo ese favor porque ella al principio no quería y me dijo llámame más adelante. La llamé, me dijo lo voy a hacer por ti".

Para concluir diciendo: "Yo lo que quiero es que la gente se quede con el recuerdo de lo que ella es, de lo que ella ha sido, una actriz de quitarse el sombrero".

Sus palabras tras salir del tanatorio

Después, Eduardo volvió a tener unas palabras con los medios a su salida del Tanatorio de San Isidro donde respondía a la pregunta de ¿cómo se encontraba".

"Ya os podéis imaginar chicos, fatal". Después le comentaban si eran amigos a lo que decía: "Sí, mucho. De hecho María me acaba de decir unas cosas super bonitas", refiriéndose a su hija.

Eduardo también habló sobre cómo la vio en su paso por 'Masterchef': "En el concurso estaba bien, estaba feliz. Hemos vivido tantos momentos, tan divertidos, porque es que era tan divertida. Era como un duendecillo".

Pero después de esas palabras Navarrete no pudo seguir hablando y se despidió muy emocionado de todos los presentes. Puedes verlo en el vídeo de arriba de la noticia.

