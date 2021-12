La hija de Verónica Forqué, Eduardo Navarrete o Antonio Resines se despiden de la actriz en su funeral

El cuerpo sin vida de Verónica Forqué era encontrado en la mañana del 13 de diciembre en su domicilio ne Madrid después de que una persona llamara al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio pero cuando los servicios médicos llegaron no pudieron hacer nada por ella.

Nada más conocer la noticia las reacciones a la tragedia no se hacían esperar y eran muchos los compañeros y amigos de la actriz quienes manifestaban a través de sus redes sociales el dolor y la tristeza que sentían al conocer su muerte.

Ahora, este 14 de diciembre ha tenido lugar el funeral de Verónica Forqué en el Tanatorio de San Isidro donde todos los familiares y seres cercanos de la actriz podrán dar su último adiós antes de su incineración.

María Forqué (Virgen María) en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

Muchos son los rostros conocidos que hemos podido ver en el funeral de la actriz. Uno de los más destacados, como no podía ser de otra forma, es el de su hija María Forqué, conocida como Virgen María, a quien han captado las cámaras dentro del tanatorio.

Pepón Nieto en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

Pepón Nieto

Pepón Nieto, quien compartió con rodaje con Forqué en la película 'El tiempo de la felicidad', ha explicado que todavía no se cree la muerte de la actriz. "Hacía bastante tiempo que no hablaba con ella y hacía mucho que ella no contestaba. Las últimas veces que la he visto ha sido por la televisión en el programa 'Masterchef' y en entrevistas", ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press el actor. "Para mí ha sido una compañera maravillosa con la que he aprendido mucho. Recuerdo que 'En el tiempo de la felicidad' me cogió de la mano y me llevo todo el rato. La he disfrutado mucho como persona. Es un ser de luz, una mujer llena de luz y de amor", ha apuntado.

Isabel Ordaz en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

Isabel Ordaz

La actriz Isabel Ordaz, quien compartió reparto en 'Pepa y Pepe', ha calificado a Forqué de "gran amiga", recordando que la intérprete "ha sufrido mucho". "Estamos todos muy tristes y bastante desolados", ha señalado, antes de recordar algunos momentos que compartieron por la serie.

"Teníamos un grupo de cena que íbamos a su casa o veníamos a la mía y también teníamos un proyecto de audio que luego se frustró. Tenía mucha magia, muchas risas, un gran sentido del humor y un corazón muy generoso", ha añadido.

Mientras, Cayetana Guillén Cuervo ha recordado cómo "hace poco" mantuvo contacto con la actriz de 'Kika', de la que se queda "con esa sonrisa y esos ojitos siempre buscando el lado positivo". "Es un poco extraño este momento, era una luchadora y una mujer maravillosa", ha resaltado.

"Ha hecho las mejores películas del cine español y siempre ha llegado sumando a los sitios, siempre sonriendo y siempre con una energía buena realmente habría que quedarse con todo eso. Verónica siempre sumaba, en los rodajes, comidas, reuniones, siempre tenía una palabra amable, algo bonito y positivo. Entonces en este tipo de personas es verdad que te sacude mucho más la ausencia.

Silvia Marsó en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

Silvia Marsó

Para Silvia Marsó, compañera de tablas en obras de teatro, la actriz era "una de las mejores personas de la profesión". "Todos, absolutamente todos la queremos y la seguiremos queriendo. Ha sido de las actrices más importantes de este país que va a dejar un hueco insustituible porque como ella no ha habido ni habrá nada parecido", ha indicado.

"Era un ángel. La adorábamos todos ha dejado un dolor muy grande. Era una persona muy sensible y llena de luz y lo que se haya podido ver estos últimos tiempos era porque estaba muy enfermita y había que cuidarla", ha lamentado Marsó.

David Bustamante en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

David Bustamante

El cantante David Bustamante, participante en 'Masterchef' en la misma edición que Forqué, ha elogiado a la actriz, una persona "maravillosa, dulce, especial, espiritual y una grandísima artista y maravillosa compañera".

"Son momentos muy difíciles, donde no hay ninguna palabra y no podíamos no estar aquí para despedirla porque se la quería mucho", ha asegurado.

Asimismo, otra concursante del espacio televisivo, Vanesa Romero, ha remarcado que hace unos días estuvo junto a Forqué en el desfile del diseñador Eduardo Navarrete: "Estuve hablando con ella y estaba bien, estuvimos charlando y compartiendo vivencias", ha comentado.

Silvia Abascal en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

Silvia Abascal

Por el tanatorio también han pasado otros compañeros que no han hecho declaraciones como Silvia Abascal, quien formó con Forqué un exitoso binomio hija-madre en la popular serie 'Pepa y Pepe'.

Eduardo Navarrete | Gtres

Eduardo Navarrete

El último evento en el que vimos a Verónica Forqué fue en un desfile de Eduardo Navarrete hace solo unas semanas. El diseñador y la actriz crearon una estrecha relación de amistad a raíz de coincidir en 'Masterchef'. Eduardo comentaba tras la muerte de la intérprete que había hablado con ella pocos días antes de la tragedia y se mostraba muy afectado.

Terelu

Terelu en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

Verónica Forqué también coincidió con Terelu en el programa de televisión culinario y, ahora, la televisiva no ha querido faltar a dar su último adiós a la actriz

Yolanda Ramos en el funeral de Verónica Forqué | Gtres

También han acudido a dar su último adiós actrices como Belén Cuesta, la guionista Isa Campos o actores como Tamar Novas, Jorge Suquet o Antonio Resines (quien formó tándem con Forqué en películas como 'La vida alegre' o 'El baile del pato', además de en la serie 'Eva y Adán, agencia matrimonial').

Antonio Resines | Gtres

Capilla Ardiente

El Teatro Español acogerá este miércoles 15 diciembre la capilla ardiente de la actriz de 11.00 a 16.00 horas. Actores y responsables políticos ya expresaron su "tristeza" y se mostraron "en shock" por el fallecimiento de la actriz, de la que destacaron su "dulzura", "compañerismo" y sus dotes como actriz.

La actriz deja atrás una carrera de cincuenta años en la interpretación y varios hitos como el de convertirse en la primera mujer capaz de ganar dos Premios Goya en un mismo año. En la década de los años 80 consolidó su despegue en el cine español dentro de la comedia gracias a su papel en '¿ Qué he hecho yo para merecer esto?', seguido de otros papeles relevantes en películas como 'Kika' o 'Bajarse al moro'