Vacaciones con mascotas: El botiquín que recomiendan los veterinarios

Ya están aquí las vacaciones y nos toca hacer las maletas. Una parte fundamental cuando se viaja con niños es llevar un neceser con las medicinas y utensilios básicos en caso de un susto en nuestros días de descanso. Preparar bien el botiquín es imprescindible.

Cuando se viaja con mascotas es igualmente importante prepararles su equipaje. No podemos olvidar su cartilla, su camita, la correa… y ese botiquín de primeros auxilios que nos puede salvar en más de una ocasión. Pero ¿Qué tiene que incluir dicho botiquín?

Botiquín para mascotas

Te detallo lo más importante que debe incluir esa bolsa o neceser con medicinas para casos de urgencias:

Curar heridas de mascotas

Sin duda esta es la sección más amplia y la más importante ya que casi a diario puede hacernos falta si tenemos una mascota.

Ya sea un pequeño corte, una uña arrancada o un eccema, necesitamos poder limpiar esa herida. Para ello necesitaremos suero fisiológico, mejor en monodosis, Betadine, gasas, esparadrapo y venda cohesiva.

Siempre es bueno incluir unas tijeras, una rasuradora desechable y unas pinzas pueden sernos muy útil.

En caso de heridas en las patas por objetos clavados, ya sean espigas, cristales o púas de erizos, los lavados deben hacerse con agua templada con bastante sal disuelta. Es de los desinfectantes más útiles para estas situaciones.

Picaduras en mascotas

Otro momento muy típico en las vacaciones es el grito agudo y corto, seguido de inflamación aguda alrededor del morro. Una avispa le ha picado.

Si estamos en zonas rurales también puede sufrir el mordisco de alguna culebra.

En ambos casos lo más importante es administrarles Urbason lo antes posible. Es una buena idea aprovechar alguna visita al veterinario para que nos enseñe a inyectarlo. Si no tenemos esa opción o no nos animamos a pincharle nosotros, sabemos que tenemos que salir corriendo en busca de un veterinario.

Si lo que tiene es alguna garrapata enganchada, debemos ir preparados con algún antiparasitario externo para poder reforzar el que ya tuviera puesto.

Mareos en el coche

Nunca se sabe cuándo puede sentarle mal un viaje a nuestro amigo. Ya sea en coche, en tren, en avión o incluso en barco, nuestras mascotas pueden marearse casi más que las personas. Hoy en día existen varios productos que evitan esas situaciones tan incomodas para todos.

Antes de irnos de vacaciones debemos pasar por la clínica e informarnos de cual es el producto más adecuado para nuestra mascota.

Si en el viaje de ida lo pasa mal, a la vuelta debemos darle la medicación al menos un par de horas antes para evitar repetir la mala experiencia.

Antiinflamatorios veterinarios

Como ya hemos comentado en multitud de ocasiones, no podemos automedicar a los animales. Las medicinas de humanos no siempre sirven para ellos y desde luego los antiinflamatorios son de esos fármacos que nunca podremos usar si no son de veterinaria.

Ya sea por una cojera repentina o por ponerle el termómetro y verle unas décimas de fiebre, siempre es buena idea tener algún comprimido antiinflamatorio veterinario en nuestro botiquín que nos ayude mientras localizamos un veterinario al que llevarle.

El mejor consejo que podemos dar como profesionales en la salud de las mascotas es que allá donde vayamos a estar con nuestro animal, tengamos localizado de antemano un veterinario.

El teléfono de alguna clínica 24h que sepamos nos va a contestar sea el día que sea, también puede ayudarnos muchos. Lo ideal es llamar siempre previamente, antes de dar ninguna medicación, pero también sabemos que los sustos a veces ocurren la noche del sábado al domingo, en mitad del campo y no siempre es posible esa llamada o acudir inmediatamente a la clínica.

Con un botiquín bien equipado podremos lograr que esas situaciones tan complicadas, sean un poco más llevaderas.