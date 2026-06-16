¿Tus bikinis huelen mal cuando vuelves a sacarlos al año siguiente? Elimina ese olor sin estropearlos

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas recuperan los bikinis y bañadores que llevan meses guardados en cajones o armarios. Sin embargo, es habitual encontrarse con un problema muy común: ese característico olor a humedad, a armario cerrado o incluso a ropa guardada durante demasiado tiempo.

Ante esta situación, muchas personas optan por meter la prenda directamente en la lavadora. Sin embargo, algunos expertos en cuidado textil advierten de que los ciclos largos de lavado, el uso de suavizantes o las altas temperaturas pueden acabar deteriorando las fibras elásticas y haciendo que los colores pierdan intensidad antes de tiempo.

Para evitarlo, existe un sencillo remedio casero que ayuda a eliminar los malos olores sin dañar el tejido. El proceso comienza llenando un recipiente o barreño con agua fría. Después, se añade un vaso de vinagre blanco de limpieza y una cucharada generosa de bicarbonato de sodio.

Vinagre | iStock

Una vez preparada la mezcla, se introduce el bikini asegurándose de que quede completamente empapado y se deja reposar durante aproximadamente 15 minutos. Según quienes recomiendan este método, la combinación de vinagre y bicarbonato ayuda a neutralizar las bacterias responsables de los malos olores y elimina residuos acumulados como restos de cloro, sal o crema solar.

Tras el tiempo de reposo, basta con aclarar la prenda con agua fría limpia y escurrirla suavemente, evitando retorcerla para no deformar las fibras. El último paso consiste en dejarla secar al aire libre, preferiblemente en una zona de sombra para proteger los colores de la exposición directa al sol.