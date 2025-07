El truco para que los niños no miren por encima de las gafas

Si tu peque lleva gafas y no para de mirarte por encima de ellas... tranquila, no eres la única. Muchos padres se desesperan al ver que sus hijos no se adaptan bien a sus lentes, se las bajan constantemente o las dejan caer hasta la punta de la nariz. Esto no solo hace que no aproveche correctamente la corrección óptica, sino que también puede generar malas posturas, dolores de cabeza, fatiga visual o incluso retrasar su adaptación al uso de gafas.

Pero Ana Llorca, oftalmóloga especializada en salud visual infantil, ha publicado en su cuenta de Instagram @anallorca.oftalmologa un truco supersencillo que podría ser la solución definitiva. Un pequeño accesorio que se conoce como stopper y que promete mantener las gafas en su sitio sin causar molestias. ¡Y lo mejor es que es cómodo, económico y muy fácil de aplicar!

¿Qué son los stoppers?

Los stoppers son unas pequeñas piezas de silicona súper blanditas, pensadas especialmente para ajustarse a las patillas de las gafas. Su función es sencilla, pero eficaz: evitar que las gafas se deslicen hacia abajo, lo que suele hacer que los niños miren por encima del marco o que terminen por quitárselas por incomodidad.

Este accesorio se coloca fácilmente en la patilla de la gafa y se ajusta según el tamaño de la cabeza del niño. Una vez colocado, el stopper queda justo por detrás de la oreja, actuando como un gancho que impide que las gafas se muevan. Así, las gafas permanecen en la posición correcta durante todo el día, incluso si el niño está en movimiento constante, juega, corre o se agacha.

Cómo colocar correctamente los stoppers en las gafas de tu hijo

El proceso para utilizar los stoppers no puede ser más sencillo, solo necesitas las gafas de tu hijo y un par de estas pequeñas piezas de silicona.

1. Introduce la patilla en el stopper: desliza la patilla de la gafa por el orificio del stopper hasta que quede bien sujeta.

2. Ajusta la posición: desliza el stopper hasta el punto en el que haga contacto con la parte posterior de la oreja del pequeño. Esta es la clave para que las gafas no se deslicen.

3. Verifica la comodidad: asegúrate de que el niño no sienta presión o molestia. La silicona es suave, por lo que en la mayoría de los casos ni siquiera notará que los lleva puestos.

¿Dónde conseguir los stoppers?

Estas piezas están disponibles en muchas ópticas físicas, donde además pueden ayudarte a colocarlos correctamente si tienes dudas. Pero también puedes conseguirlos fácilmente por internet. En Amazon, por ejemplo, puedes encontrar paquetes de stoppers por precios muy asequibles. Uno de los más populares incluye 12 piezas (es decir, 6 pares) por solo[[LINK:EXTERNO|||NOFOLLOW|||https://www.amazon.es/DIAONIAN-Retenedores-Silicona-Antideslizantes-Universales/dp/B0CF4WWVP1/?tag=novalife-21||| 4,29 euros]], y vienen en blanco y en negro.