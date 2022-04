El truco del bote de las especias que Xuso Jones acaba de descubrir y tú (seguramente) también

Desde que existe el formato Reels y TikTok, las redes sociales nos descubren a diario una infinidad de trucos que, a pesar de ser obvios, desconocíamos. En ambas plataformas, solo hace falta buscar la palabra "hacks" o "tip" para encontrarte todo tipo de consejos que te pueden resultar muy útiles en situaciones cuotidianas.

Cuanto más lógico sea el truco, más fácil es que se vuelva viral, ya que provoca que el resto de usuarios se pregunten cómo no podían saber de su existencia hasta que han visto el vídeo.

Xuso Jones es un especialista en divulgar todo tipo de hacks relacionados con el hogar, así como recetas y vídeos de humor. Por eso no es de extrañar que se haya hecho eco de un truco o, más bien, una funcionalidad escondida, de los botes de especias que todos tenemos en la cocina.

La parte rugosa del recipiente

En el vídeo -publicado en Instagram y TikTok-, el cantante aparece con dos tarros de especias (de esos que todos tenemos en casa) y nos recuerda ese incómodo momento en el cual decidimos añadir algo de sabor a nuestro cocinado y el curry, pimentón, orégano -o cualquier otro tipo de especia- no sale del recipiente con la fluidez que esperábamos.

En ese instante, empezamos a sacudir el tarro como si no hubiera mañana, hasta que conseguimos que caiga la cantidad suficiente de especia que necesitamos para la receta que estamos preparando.

Si eres de este tipo de personas, la frase de Xuso Jones te representará: "No me puedo creer que yo me acabe de enterar de esto". Y es que el truco viral que actualmente está arrasando en las redes sociales nos muestra que solo hace falta hacer círculos en la base del frasco -esa que tiene puntitos en relieve- con otro frasco y su contenido saldrá sin ningún esfuerzo.

"Me he quedado muerto", exclama el tiktoker. Y no es para menos, ver la facilidad con la que sale el colorante en su vídeo sorprende a cualquiera que se haya peleado alguna vez con una especia que se había quedado taponada en su bote.

Los followers responden

Xuso ha podido comprobar en los comentarios de su publicación que él no era el único que no conocía este tip de cocina. De hecho, el post, que acumula más de 44 mil likes en Instagram y 100 mil en TikTok, se ha llenado de comentarios de gente igual de sorprendida que él con el truco.

Tampoco han faltado los usuarios que han ido más allá y le han preguntado a qué le ha echado Xuso tanto colorante. Y es que, las especias salen con tanta facilidad con este hack, que el influencer vierte una cantidad desmesurada, aunque no sabemos dónde (esperemos que no estuviera cocinando nada).

Y tú, ¿conocías este truco para echar especias en la comida?

