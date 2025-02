Técnicas asertivas usadas en psicología para no quedarte en blanco en conversaciones incómodas

Expresar inconformismo, malestar o desacuerdo es algo que nos puede costar. Muchas personas temen el rechazo, la crítica o la sensación de inseguridad a la hora de poner límites o de decir que no. Sin embargo, no hacerlo puede suponer un coste enorme para nuestra salud. La asertividad es la gran aliada en estas situaciones incómodas.

¿Qué pasa cuando dices "sí" pero quieres decir "no"?

No decir "no" cuando es necesario puede tener diversas consecuencias psicológicas y emocionales. Algunas de esas consecuencias son las siguientes:

Aumento del estrés y la ansiedad: Debido a la sobrecarga de tareas y la dificultad para rechazar demandas.

Debido a la sobrecarga de tareas y la dificultad para rechazar demandas. Agotamiento emocional y burnout: Se puede producir fatiga extrema, despersonalización y reducción del rendimiento.

Se puede producir fatiga extrema, despersonalización y reducción del rendimiento. Baja autoestima y sentimientos de culpa: Percepción de falta de control sobre la propia vida, afectando la autoestima y a la satisfacción personal.

Percepción de falta de control sobre la propia vida, afectando la autoestima y a la satisfacción personal. Deterioro de las relaciones personales: La falta de límites saludables en las relaciones interpersonales puede generar frustración y conflictos a largo plazo.

La falta de límites saludables en las relaciones interpersonales puede generar frustración y conflictos a largo plazo. Riesgo de manipulación y abuso: No expresar nuestras opiniones o inconformismo es un factor de riesgo en relaciones abusivas y dinámicas de manipulación.

No expresar nuestras opiniones o inconformismo es un factor de riesgo en relaciones abusivas y dinámicas de manipulación. Pérdida de autonomía y control sobre la propia vida: Decir "sí" constantemente lleva a que otras personas tomen decisiones por uno, reduciendo la sensación de autodeterminación.

Discusión | iStock

Es importante desarrollar habilidades para poder expresarnos libremente cuando algo no nos gusta. De esta forma tendremos una vida más coherente con nuestras necesidades y deseos y una autoestima mucho más sana.

Técnicas asertivas muy usadas en psicología

Las técnicas asertivas son estrategias utilizadas en psicología para ayudar a las personas a comunicarse de manera clara, directa y respetuosa, expresando sus pensamientos, emociones y necesidades sin caer en la agresividad o la pasividad. Estas técnicas permiten establecer límites, defender derechos personales y mejorar las relaciones interpersonales.

A continuación, se describen 6 técnicas asertivas utilizadas en la psicología para mejorar la comunicación y las habilidades sociales:

1. Banco de niebla

Consiste en dar una respuesta neutra a críticas o comentarios negativos sin reaccionar a la defensiva, permitiendo mantener el control emocional. Por ejemplo: Entiendo tu punto de vista, puede que tengas razón en parte.

2. Disco rayado

Se trata de repetir nuestra respuesta sin entrar en discusiones y argumentos extra. Es útil para hacer valer nuestros derechos sin agresividad. Por ejemplo:

Lo siento, pero no puedo prestarte el coche. / Me parece fatal, el otro día te lo presté yo. / Lo siento, pero no puedo prestarte el coche. / Lo necesito… /Lo siento, pero no puedo prestarte el coche.

Pareja discutiendo | Freepik

3. Aserción negativa

Se trata de aceptar errores o defectos propios sin dramatizar, evitando la culpa excesiva y respondiendo con tranquilidad. Por ejemplo: Sí, cometí un error en el informe, lo corregiré.

4. Interrogación asertiva

Consiste en pedir aclaraciones sobre una crítica para comprender mejor la intención del otro. Por ejemplo: ¿Podrías explicarme exactamente qué parte del trabajo no te gustó?

5. Técnica del aplazamiento

Esta técnica trata de postergar una respuesta para un momento más adecuado si la situación es tensa o emocionalmente cargada. Por ejemplo: Creo que ahora estamos demasiado alterados, hablemos luego con más calma.

6. Refuerzo positivo

Se trata de expresar reconocimiento hacia el otro para reforzar una conducta agradable y que queremos que repita. Por ejemplo: Aprecio mucho que me hayas escuchado con paciencia.

Amigas hablando felices | Pexels

En conclusión, las técnicas asertivas nos permiten comunicarnos mucho mejor. Además, no solo nos protegen defendiendo nuestras necesidades y deseos, sino que también nos permiten tener relaciones más sanas y cercanas con los demás.

Por otro lado, es importante que no seamos extremos marcando límites y estemos constantemente transmitiendo inconformidad porque eso puede generar un ambiente negativo y agotamiento emocional en las personas que lo reciben. Por tanto, se recomienda practicar las respuestas asertivas para sentir comodidad a la hora de utilizarlas y buscar un equilibrio eligiendo de forma saludable nuestras batallas.

Recuerda que si te cuesta aplicar estas técnicas, puedes pedir ayuda psicológica para sentirte mejor.