¿Es seguro comprar huevos en el mercado si no tienen números en la cáscara?

Algunos no se acordarán, pero hubo un punto de inflexión en la seguridad alimentaria europea, algo que supuso una catástrofe económica, social y sanitaria: la crisis de las vacas locas.

Aquello dejó en evidencia algunos fallos en la seguridad que no podíamos volver a permitir. Y allí arrancó una serie de documentos legislativos obligatorios que han generado un avance espectacular en las medidas de seguridad alimentaria.

Uno de ellos es la necesidad de poner un producto en el mercado y otro de ellos es la trazabilidad. Hay más, y todos ellos son importantes, pero vayamos a lo que nos ocupa.

¿Qué es la trazabilidad?

La trazabilidad es el término que se utiliza en la industria para el control del seguimiento de todos los productos durante toda la cadena de fabricación y distribución. Y podríamos pensar que eso será un problema de la propia industria, pero no, es una solución para cada consumidor, sobre todo en caso de una alerta alimentaria.

Esta trazabilidad se gestiona a través de unos números o letras que cada empresa decide cómo nombrar. A esto le llamamos: lote. Cada eslabón de la cadena alimentaria debe tener controlado a quién le ha comprado productos y a quién se le han facilitado.

Trazabilidad de los huevos

En el caso de los huevos, este lote está regulado y definido. Un montón de números y letras que nos darán todos los detalles que necesitamos saber en caso de necesitar retirarlos por una crisis alimentaria. Con ello se consigue que todos en casa podamos identificar el producto a retirar y que se pueda acotar de forma muy sencilla los lotes afectados.

¿Qué significan los números de los huevos?

Lo primero que encontramos es un número que irá del 0 al 3, eso nos dará información sobre el modo de crianza de las gallinas. Es decir, informa sobre el bienestar animal.

- Categoría 0: ecológico

- Categoría 1: gallinas camperas

- Categoría 2: gallinas criadas en el suelo

- Categoría 3: son gallinas criadas en jaulas

Después del primer dígito, encontraremos dos letras que corresponden con el estado miembro del que proceden los huevos. Si es ES es que proceden de España.

El resto de dígitos van a trazar el huevo hasta la granja de donde salieron.

- Los dos primeros: el código de la provincia, 47, por ejemplo, si proceden de Valladolid. Como el código postal.

- Los tres siguientes, el municipio.

- Y el resto, será identificador de la granja de origen.

De hecho, incluso podemos encontrar una letra al final para identificar a la manada de gallinas dentro de la misma granja.

Información de los huevos en el envase

En el envase exterior podrás encontrar también el tamaño:

- XL si pesa más de 73 gramos.

- L si va de 63 a 73.

- M si el peso varía entre 53 y 63.

¿Se puede comer un huevo caducado?

Por si fuera poco, también estará serigrafiado (o a veces en el envase) la fecha de consumo preferente, que en el caso de los huevos, está legislada a 28 días después de la puesta. Eso significa que, una vez vencida esta fecha, las características organolépticas del huevo pueden disminuir. En cualquier caso, si utilizamos un huevo pasado de fecha, es mejor dedicarlo a la cocción completa.

¿Son de fiar los huevos sin numerar?

La cantidad de información que perdemos si los huevos están sin numerar no sólo es interesante, es que es crítica (además de que no se cumple la ley "detalles sin importancia"). No tiene por qué pasar nada, pero ¿y si pasa? ¿A quién recurrimos? ¿Cómo sabemos de dónde vino ese huevo que ha provocado una intoxicación por Salmonella?

No deberíamos adquirir ningún producto que no tenga correctamente identificado el lote, por nuestra propia seguridad.