¿La cáscara de huevo es tóxica? ¿Los pollos llevan hormonas? Cinco verdades y mentiras sobre los alimentos que comemos

Si todos los días madrugas, ¿por qué Dios no te ayuda?, ¿habéis visto a alguien que haya muerto por comer melón por la noche?, si a ti no te gusta "desayunar como un rico" ¿estás comiendo mal?, ¿llevas la botella de agua a todos lados porque estás convencida de que hay que beber 2 litros de agua al día? Ninguno de estos mitos es cierto, son bulos que se repiten hasta la saciedad.

Vamos a repasar algunas de las mentiras relacionadas con la alimentación y la seguridad alimentaria. Atención que vienen curvas.

¿La cáscara de huevo es tóxica?

La cáscara de huevo está compuesta por carbonato de calcio en casi un 95%, el resto son fosfatos y algo de materia orgánica, como pueden ser las proteínas. No hay ninguna sustancia tóxica para nosotros.

Pero, como toda buena verdad que no lo es, tiene una pequeña parte que sí es cierta. La cáscara de huevo es la zona más expuesta del alimento, pese a que los que encuentras en el súper están lavados, debemos tener precaución si, por ejemplo, cae un trozo al resto de huevo que vamos a cocinar. Pero no porque la cáscara sea tóxica, sino porque puede haber bacterias, como la Salmonella, que puede provocarnos una intoxicación alimentaria, si no cocinamos bien ese huevo.

Cómo se casca un huevo…

No es buena idea cascar el huevo en la sartén, en el plato… puede caer un trocito al propio huevo. La mejor manera de cascar un huevo para que eso no ocurra es hacerlo sobre una superficie plana que limpiaremos después. Parece poco intuitivo, lo sé, pero prueba y verás que ya no cae ningún trocito de cáscara al plato.

¿El E-904 son excrementos de insectos?

Mucho se ha hablado de este aditivo. Partamos de la base de que los aditivos no son tóxicos (aunque no todos son necesarios). En este caso, este aditivo se llama goma laca y se utiliza como agente de recubrimiento en muchos productos porque forma una capa brillante en la superficie que protege a los alimentos (y sí, también quedan más bonitos, pero eso es un efecto secundario).

En realidad, es una cera resinosa que excreta (que no es lo mismo que excrementos) el gusano de la laca. Durante su fabricación se mezcla con otros componentes y, por supuesto, se comprueba que no tenga ningún elemento inseguro. Si ahora estás en pánico, deja de leer, porque seguro que también has tomado miel o jalea real y eso es "vómito" (una excreción) de la abeja.

Como siempre, el problema no es el aditivo, es el producto en el que está. ¿Dejarías de comer chocolate por esto?

¿Llevan hormonas y antibióticos los pollos que nos comemos?

Para los que trabajamos en seguridad alimentaria, nos sigue sorprendiendo que este bulo esté perfectamente asumido por la sociedad. No, el pollo no tiene hormonas (más que las propias) y la carne no tiene antibióticos por encima de los límites de seguridad.

Hace años que está prohibido el uso de hormonas, pero, es que además, no tiene sentido usarlas. Son caras, se necesitaría mucho personal, no daría tiempo a que hicieran efecto (porque el animal sale del criadero antes de que funcionen) y no sirven de nada si no "hacen ejercicio" y, de momento, no hay gimnasios para pollos.

En el caso de los antibióticos, sí se utilizan antibióticos en animales, también se ponen enfermos y se curan, como nosotros. Lo que pasa es que hay un tiempo de seguridad entre que se le administra el antibiótico y el sacrificio. En ese tiempo, el antibiótico se elimina. Como con nosotros, por eso tenemos que tomarlos cada 8 horas. Existen controles y límites de seguridad que no se pueden sobrepasar. Si no, los alérgicos a los antibióticos no podríamos comer carne, y aquí estamos.

¿Cuándo fríes la carne y sale agua es que es de mala calidad?

Existe la creencia de que la carne suelta agua en la sartén porque se le ha añadido algo. Las células son un 70% agua que, en contacto con una superficie caliente, sueltan el agua de su interior. Cuanto más grande sea el contraste de temperatura, más agua soltará. Prueba a poner la carne unos segundos en el microondas antes de cocinar y verás como sale menos.

Eso sí, el tipo de ganadería puede influir en la cantidad de agua porque, en la ganadería intensiva, el animal no se mueve y engorda rápido… y lo suelta rápido. Pero no es que se haya añadido nada que suponga un riesgo para tú salud.

¿Si un producto es natural significa que es mejor?

¿Qué es natural? Nada de lo que comes hoy en día es natural. Todo, absolutamente todo tiene la mano del hombre detrás. El plátano tenía pepitas, la berenjena era amarilla, la zanahoria morada y del trigo se sacaba poco pan.

Todo ha sido modificado y no pasa nada. Lo que debemos tener en cuenta es saber diferenciar alimentos de productos. Priorizar en nuestra cesta de la compra los alimentos que no tienen etiqueta y, después, los productos en los que podamos identificar qué es en la lista de ingredientes: si lees garbanzos y espinacas y ves garbanzos y espinacas, estupendo. Si lees CSM, almidón y azúcar… será un producto a evitar.

Lo natural no es más sano, lo natural no es mejor, lo natural… no existe.

Ahora ya tienes la información, en tu mano está la decisión.