¿Es seguro comer fresas?

Por algún motivo, las frutas suelen ser objetivo de bulos, mitos y demás "dramas". Como si las pobres frutas hubieran dado muestra de alguna de las maldades que les atribuyen. Toda la vida entre nosotros, sólo nos dan buen sabor, nutrientes y felicidad. Pues nada, la obsesión que tienen algunos por darnos miedo es tremenda. Pero ya sabéis, frente al miedo: conocimiento.

Hoy tiramos por tierra (y nunca mejor dicho) dos bulos recurrentes sobre las fresas.

Pesticidas en las fresas

Bueno, química es todo. Sobre los llamados pesticidas (aquí ya sabemos que se llaman fertilizantes y fitosanitarios) sabemos que no solo son útiles, sino que son muy necesarios para mejorar la producción, disminuir plagas y, entre otras cosas, a los consumidores nos vienen bien porque oye, eso mejora el precio.

Pero ahí está el bulo: las fresas tienen muchos pesticidas. Por ciertos motivos, los mayores esparcidores de estos bulos son productores de productos ecológicos, para sorpresa de nadie. Nos quieren hacer creer que los productos ecológicos no utilizan fitosanitarios, nada más lejos de la realidad. Claro que usan, porque ya sabemos que son necesarios, pero usan otros.

Los productos ecológicos usan unos pesticidas que se han considerado (con mayor o menor fortuna) que son más "respetuosos" con la tierra. Esto es otro debate, así que nos centraremos en por qué nos cuentan que las fresas tienen muchos pesticidas.

¿Por qué se dice que las fresas tienen muchos pesticidas?

La realidad es que las fresas están mucho más cerca del suelo que otras frutas por lo que los fitosanitarios que se añaden están en mayor contacto con esta deliciosa fruta. ¿Eso significa que tenemos que dejar de comer fresas? Por supuesto… que no.

Los límites de residuos están muy regulados y se toman las muestras necesarias para garantizar que no superan los valores máximos (y así confirman los informes de la autoridad europea de seguridad alimentaria). Es decir, ¿hay? Hay, en las fresas y en otras frutas, también en las ecológicas. ¿supone un problema? No. Se controla y analiza. ¿Hay que lavar las frutas? Siempre. Por estos y muchos más motivos de los que ya te hablé en este artículo sobre la necesidad o no de usar lejía para uso alimentario en ciertos alimentos.

Así que no dejemos de disfrutar de las fresas por este bulo. Vayamos con el siguiente, a ver si nos convencen.

Las fresas y la hepatitis A: ¿Hay riesgo de enfermar?

Este sale cada año, pero el mismo, ¿eh? Te llega por whatsapp: "Ha pasado esta información una amiga médico: No toméis fresas ni frambuesas procedentes de Marruecos. Hay un brote de hepatitis A. Nos lo ha mandado epidemiologia del distrito sanitario".

Por supuesto, si nos lo ha dicho una "amiga médico" no hay más que hablar. ¿O sí?

Este bulo viene de una noticia de mayo de 2014. Todas las modas vuelven, como los pantalones de campana y los plátanos infectados de VIH (otro bulo más). Casi siempre, este bulo viene asociado a fresas procedentes de Marruecos, qué casualidad. El bulo anterior, también. Muchísima casualidad.

En 2014 se analizaron unas fresas congeladas de Marruecos donde se detectó una muestra positiva a Hepatitis A. No llegó al mercado así que no tuvo acceso a la población. Tenemos en Europa un Sistema de Alerta Rápida que desde la industria alimentaria revisamos con frecuencia para tener todos los productos bajo control.

Además, todos los alimentos que entran de forma legal en un país deben cumplir controles y analíticas que demuestren que son seguros. Es AESAN la agencia en España quien se encarga de informar de las verdaderas alertas sanitarias, no tu amiga médico. Si es necesario informar a la población de un problema con un alimento, se hace desde allí. Si en AESAN no está: no es alerta.

Antes de entrar en pánico y caer en el tremendísimo error de dejar de comer alguna fruta por algo que hemos oído, por favor, informémonos. Es fundamental para hacer lo más importante que debemos conseguir en alimentación: tomar decisión libres y correctamente informadas.