El secreto que esconde el cajón de tu lavadora: para una colada perfecta

Existen pocas cosas más reconfortantes que el olor a ropa limpia. Ese aroma que desprende la colada una vez la sacas de la lavadora y que ambienta tu hogar durante las siguientes horas. Por eso, es importante tener en cuenta algunos trucos para que la ropa salga aún más limpia, como el botón que esconde el desagüe de la lavadora o la palanca "secreta" que hay en el cajón.

Gracias a la cuenta de Instagram @decorandomeelalma, muchos usuarios de esta red social han descubierto que su lavadora tiene una función que desconocían: una pestaña que se puede bajar en la zona del detergente. ¿Para qué sirve? Te lo contamos.

La pestaña secreta de la lavadora

Esta pieza de plástico, que en el vídeo aparece de color azul, es un dosificador de detergente que permite medir la cantidad exacta que estamos echando de productos y luego, una vez se pone en marcha el programa deseado, retiene el jabón hasta que llega el momento indicado para soltarlo.

Como explica Lorena Alacis, la creadora de contenido detrás de este vídeo, durante el lavado, el jabón se va mezclando con el agua, se disuelve y cae por la rendija que asoma en la parte posterior de esta pestaña una vez colocada.

Este dosificador solo sirve para detergente líquido y no se debe usar en el caso de emplear gel o polvo. Tampoco se recomienda su uso con programas de prelavado o con un horario de finalización programado.

¿Tú tampoco lo conocías? Asegúrate de leer atentamente las instrucciones del próximo electrodoméstico que compres para no perder ninguno de sus trucos y optimizar su uso.

Dónde comprar un dosificador de detergente

Si has leído este artículo, has ido corriendo a comprobar que esta pestaña está en tu lavadora y has descubierto que no, puedes comprarla en Ebay por 4,55 euros.

Otros trucos de tu lavadora

Además de la pestaña secreta de la lavadora para dosificar el detergente líquido, hay otros trucos y funciones que pueden mejorar el rendimiento y la eficacia de tu lavadora. Aquí te dejamos algunos: