El botón secreto de la lavadora que no conocías y que la dejará como nueva

Uno de los electrodomésticos que más utilizamos los españoles durante la semana es la lavadora. Pero es que, además, se trata de uno de los aparatos de la casa que más gasta junto al frigorífico y el congelador, con la diferencia de que estos dos últimos se mantienen continuamente conectados. Por esta razón, debemos darle mucha importancia a su correcto funcionamiento y cuidado para evitar posibles problemas técnicos y futuras reparaciones.

La evolución de este electrodoméstico, que nos alejó de lavar todo a mano, nos ha dado multitud de opciones para el cuidado y la higiene de nuestra ropa. Actualmente, también podemos escurrir las prendas automáticamente. No obstante, de vez en cuando nos descuidamos del cuidado e higiene del aparato en sí. A veces por desgana, otras por desconocimiento, pero, tarde o temprano, acaba convirtiéndose en un problema grave.

Y es que pocas veces "limpiamos" la lavadora. Un error muy común que provoca que el electrodoméstico comience a recopilar suciedad y humedad en el interior del tambor, lo que desencadena en que los ciclos de lavado reduzcan su eficacia y las prendas de ropa salgan más mojadas y con algunas manchas. Pero en NovaMás tenemos la solución para que esto no te ocurra y se encuentra en la lavadora, lo que quizás nunca te diste cuenta.

Un botón secreto

La adquisición de suciedad y humedad en el interior de la lavadora también causa la aparición de moho, uno de los problemas más comunes en este tipo de aparatos que trabajan con agua. Esto puede provocar que se genere un protagonista que no queremos en nuestra lavadora, el conocido como "pececillo de plata".

Se trata de un pequeño insecto que aparece en los lugares con humedad. Es peligroso debido a que su presencia puede provocar la llegada de ácaros u otros tipos de gusarapos. Para evitar que suceda esto, antiguamente se limpiaba con cuidado y continuidad la goma de la lavadora. Sin embargo, con la evolución de la tecnología y los electrodomésticos, el propio aparato ya contiene una opción para limpiar su interior.

Este no es otro que el botón de desagüe, un pulsador que normalmente se encuentra en la parte delantera de la lavadora. Tal y como su propio nombre indica, su función es muy concreta: Drenar el agua residual de la lavadora después de que el ciclo de lavado finalice. Al pulsar el botón, el ciclo se detiene por completo para limpiar el agua acumulada. Una acción que impide la aparición de los problemas mencionados anteriormente. Esto nos ahorra futuras reparaciones y un ahorro de dinero considerable.

Por otra parte, también cabe la posibilidad de poder utilizar el botón en mitad de un lavado. Una opción muy útil cuando se te ha colado algo en la lavadora que no querías o te has pasado con la ropa que has introducido en el interior del tambor.