Así es el nuevo reglamento de envases: los cambios que notarás a partir de hoy

Se acabó la montaña de plásticos que acumulas a diario en tu papelera. A partir de este 12 de agosto se empezarán a aplicar de manera progresiva las primeras medidas del nuevo reglamento europeo de envases.

Aunque no lo percibas nada más pisar hoy el supermercado, el calendario para cambiar nuestra relación con los envoltorios y los residuos ya se ha puesto en marcha. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que entramos en una etapa de transición hacia un modelo mucho más sostenible en el que diremos adiós a los plásticos innecesarios, podremos usar nuestros propios recipientes en restaurantes y por fin sabremos sin margen de error en qué contenedor va cada cosa.

El gran pilar de esta normativa comunitaria es exigir que cualquier embalaje puesto en el mercado pueda reciclarse de forma real. Es decir, de nada servirá que un material sea reciclable en teoría si luego no existen las plantas de tratamiento necesarias para procesarlo y convertirlo en materia prima reutilizable.

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Cuándo y cómo cambiará tu día a día

Las exigencias de la Unión Europea irán desembarcando en nuestro país a lo largo de los próximos años a través de seis grandes etapas:

Freno a los químicos persistentes (desde el 12 de agosto de 2026)

Los envoltorios de papel o cartón destinados a la comida no podrán rebasar los topes fijados para los PFAS. Estas sustancias, empleadas de forma habitual en la comida rápida para repeler grasas y líquidos, resultan muy difíciles de degradar y su presencia genera una fuerte preocupación ambiental y sanitaria.

Tuppers de casa para pedir comida (2027 y 2028)

Si vas a pedir comida para llevar a un bar o restaurante, el negocio estará obligado a aceptar que utilices tu propia fiambrera o botella sin aplicarte ningún tipo de penalización en el precio. Además, a partir de febrero de 2028, los locales deberán ofrecer sus propios recipientes retornables dentro de un circuito de reutilización.

Un mismo lenguaje visual para reciclar (agosto de 2028)

Todos los productos deberán lucir un pictograma idéntico en toda Europa que encajará exactamente con la imagen del contenedor donde debe tirarse cada pieza. De forma opcional, los fabricantes podrán añadir códigos QR con detalles sobre la composición del envase.

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Cápsulas y etiquetas compostables (febrero de 2028)

Aquellos elementos que habitualmente acaban mezclados con las sobras de comida tendrán que fabricarse obligatoriamente con materiales compostables. Afectará directamente a las bolsas de té, las pegatinas que van sobre las piezas de fruta y determinadas cápsulas de café.

Fin del gel en miniatura y las salsas en sobre (2030)

En la mesa de los restaurantes desaparecerán los envases individuales de kétchup, mayonesa, aceite o azúcar, que serán reemplazados por frascos de uso común. Por su parte, la hostelería retirará los clásicos botes de champú y gel de baño para dar paso a dispensadores fijos de pared.

Guerra a los paquetes inflados y al espacio vacío (2030)

La norma prohibirá los embalajes con doble fondo y limitará severamente el volumen sobrante en las compras por internet, donde la caja no podrá tener más de un 50 % de espacio aireado. También se reducirán al mínimo las bolsas de plástico muy fino en la zona de frutería y las muestras gratuitas que no tengan un uso claro.