Regalos de Navidad para mujeres deportistas

Con la proximidad de la Navidad, los centros comerciales comienzan a llenarse de personas en busca del regalo perfecto. Cuando las ideas no llegan, una opción interesante es pensar en las aficiones del regalado, especialmente cuando ésta favorece una mejora del estado de salud. Cualquier detalle que facilite la práctica de ejercicio, ya sea para alguien deportista o para quien requiere ese pequeño empujón inicial, es una opción que no suele fallar.

En este caso, hemos seleccionado algunas buenas recomendaciones de regalos para mujeres.

Tarjeta regalo de entramiento personal

El entrenamiento personal se ha popularizado y es mucho más accesible que hace años. Es una opción que puede encajar, practique o no deporte. Este asesoramiento individualizado le va a facilitar la consecución de sus objetivos en un plazo realista y de una forma mucha más objetiva.

Son sesiones ajustadas a sus gustos y necesidades. La experiencia de entrenar en función de tus necesidades y preferencias cambia por completo la percepción en torno al deporte: disminuye la pereza y dispara la motivación.

Es una opción útil para romper esa barrera que supone la falta de costumbre y el desconocimiento y nos facilita aprender a entrenar de forma saludable. No tiene nada que ver con apuntarse a un gimnasio, porque suelen estar masificados y no suelen contar con personal suficiente ni con la titulación necesaria para el asesoramiento individualizado.

Ideas de regalos tipo experiencia

Piensa en sus preferencias: si es aventurera o tiene predilección por algún tipo de actividad, y llévalo al siguiente nivel. Piensa, por ejemplo, en una experiencia deportiva que incluya un entorno o condiciones menos habituales. Estas son algunas buenas ideas:

Un fin de semana en un entorno natural con proximidad a varias rutas.

en un entorno natural con proximidad a varias rutas. Actividades de aventura como el descenso de barrancos, escalada o circuitos multiaventura, etc.

como el descenso de barrancos, escalada o circuitos multiaventura, etc. Rutas en bicicleta o a caballo.

o a caballo. Máster class: Si es una apasionada de las actividades dirigidas, existen eventos especiales en determinadas ciudades y momentos del año.

Si es una apasionada de las actividades dirigidas, existen eventos especiales en determinadas ciudades y momentos del año. La inscripción a una carrera.

Da rienda a tu imaginación, porque hay multitud de opciones experimentales a regalar.

Regala un sportwatch o reloj deportivo

Las pulseras de actividad y los smartwatch introdujeron en nuestras vidas datos sobre nuestra actividad diaria como los pasos, frecuencia cardíaca, pisos subidos y horas de sueño. Esto llevó a que se pusiera de moda caminar un número mínimo de pasos diarios.

Sin embargo, estas pulseras se quedan cortas para personas deportistas y la opción del reloj deportivo es siempre un acierto para cualquier persona habituada.

Estos relojes tienen el añadido de incorporar la monitorización durante diferentes actividades: correr, nadar, bicicleta estática, pilates, fuerza, etc.

Durante el entrenamiento y después del mismo se pueden obtener datos específicos de entrenamiento como la frecuencia cardíaca, el ritmo y la recuperación. Elementos que facilitan una medición de la evolución y un aumento de la motivación.

Los hay de una gama muy variada de precio como este modelo o este otro modelo que requiere de un poco más de presupuesto.

Curso o mensualidad de alguna actividad deportiva

Otra opción no material, que demostrará cuánto has pensado en la persona, es el pago inicial para completar alguna intención pendiente. Un cursillo de natación puede ser ideal para aquellos que nunca han trabajado su técnica o que directamente no aprendieron a nadar en su infancia.

Otras ideas en la misma línea serían la inscripción a un club de running, de triatlón o a un grupo que haga salidas con bicicleta o rutas de senderismo.

Regalar ropa deportiva

La industria deportiva ha cambiado mucho y ya no entrenamos con las típicas camisetas de publicidad. Afortunadamente, disponemos de opciones más técnicas, que se amoldan a nuestro cuerpo y facilitan la transpiración.

Piensa en los gustos de esa persona y si le gusta ir más o menos ajustada para regalarle ropa deportiva como crop tops, mallas, shorts, etc. O incluso calcetines deportivos o zapatillas específicas.

De hecho unas buenas zapatillas son una muy buena opción si piensas en su actividad preferida y le van a venir muy bien. El tipo de calzado varía, por ejemplo, para actividades dirigidas que para jugar al pádel.

En este artículo puedes ver algunos consejos para elegir el mejor calzado deportivo.

Ideas de regalos de material deportivo

A las personas deportistas les gusta todo el material deportivo, pero no todo les resulta útil. Por ejemplo, no parece una buena elección regalar unas mancuernas o una bicicleta estática a alguien que ya va al gimnasio. Piensa qué hace y qué le puede venir bien para complementar su entrenamiento.

Para entrenar en casa puedes decantarte por elementos compatibles con cualquier tipo de espacio y con todos los niveles: tubos elásticos, gomas, un TRX para la puerta, mancuernas, combas u esterillas es difícil que le vengan mal.